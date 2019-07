Wat Novitec met een 600LT heeft gedaan

Hoef je ook niet meer te wachten op de Long Tail-variant van de 720S.

Het Duitse Novitec is gespecialiseerd in het aanpakken van Italiaanse bolides zoals Ferrari’s en Lamborghini. Steeds vaker maken ze uitstapjes naar andere merken. De tuner doet dat helemaal prima, want deze McLaren 600LT is na de behandeling van Novitec een brute supercar geworden. Voor zover de 600LT al niet was.

Het bedrijf verhoogt het vermogen naar 688 pk en 712 Nm koppel. Met de juiste weersomstandigheden en de juiste banden (Pirelli P Zero’s volgens de tuner) moet 0-100 km/u mogelijk zijn in slechts 2,8 seconden. Let wel: het gaat hier om een achterwielaangedreven supercar. In minder dan drie tellen naar de honderd zonder vierwielaandrijving is een knappe prestatie. De topsnelheid ligt op 333 km/u.

Naast motorische tuning, heeft Novitec een nieuw uitlaatsysteem geïnstalleerd op de 600LT. Andere vernieuwingen zijn een carbon airbox en 20- of 21-inch Novitec MC3 velgen van Vossen. De supercar is bovendien 30 mm verlaagd. Novitec zegt het uitlaatsysteem thermisch geïsoleerd te hebben om te voorkomen dat de boel in de fik vliegt. De velgen zijn verkrijgbaar in 77 verschillende kleuren. In het interieur is het een feest van alcantara en lederen materialen, gecombineerd met het carbon van McLaren. Novitec zegt het leder en alcantara in elke gewenste kleur te kunnen leveren.