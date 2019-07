Deze nieuwe MAN-ambulance kun je dit najaar spotten

Man, man, man.

De Nederlandse ambulancebroeders- en zusters gaan dit najaar aan de slag met deze nieuwe MAN TGE. Het voertuig is tot stand gekomen in samenwerking tussen de fabriek, importeur MAN Nederland en het Nederlandse VSA Ambulances. Men was zoekende naar een beter ambulance-concept en deze MAN TGE kwam goed uit de bus.

Je kunt de MAN TGE-ambulances tegen het lijf lopen vanaf september. De auto’s gaan door Ambulancedienst UMCG Drenthe en Limburg Noord gebruikt worden. Later in het jaar krijgt Schiphol ook een exemplaar. Het voertuig is in de basis een MAN TGE 4.180 en de ambulance moet een compromis bieden tussen comfort en de noodzaak om vliegensvlug door het verkeer te kunnen manoeuvreren.

Tijdens tests met de MAN TGE-ambulance werden onder meer rotondes met een bloedgang genomen. Men kijkt dan in hoeverre het voertuig nog comfortabel is en of alle apparatuur in de auto goed op z’n plek blijft zitten. De MAN kwam goed uit deze test. De testexemplaren die later dit jaar de openbare weg op gaan moeten laten zien in hoeverre de MAN presteert in de echte wereld.

MAN wil zich onderscheiden met een haal- en brengservice. De ambulance kan ’s avonds door een medewerker van MAN meegenomen worden voor een servicebeurt en is de volgende ochtend alweer klaar voor werkzaamheden. Er is een speciale onderdelenmagazijn vanuit MAN opgezet zodat de ambulances snel geserviced kunnen worden.