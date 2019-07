De nieuwe 718 Spyder volgens Porsche Exclusive

Soms is het best leuk om een dikke bankrekening te hebben.

Porsche doet het gewoon. De Duitse autofabrikant lepelt een atmosferische 4.0 liter boxer zescilinder in de nieuwe 718 Cayman GT4 en Boxster Spyder. Hulde, want anno 2019 lijkt het soms alleen nog maar te gaan om kleine torretjes met weinig cilinders en duurzame mobiliteit.

De 718 Boxster Spyder is al een snoepje van zichzelf. Porsche Exclusive Manufaktur besloot echter een plasje te doen over het nieuwe model en zie hier het resultaat. De auto kreeg een donkerblauwe kleur in combinatie met zwarte velgen. Voor de rest zijn het vooral kleine details die de auto een Exclusive Manufaktur-product maken. Denk aan een getinte lens over de koplampen, donkerdere achterlichten en zwarte deurhendels. Kers op de slagroomtaart is de lederen sleutelhouder waar de blauwe sleutel in bewaard kan worden.

De zescilinder in de Boxster Spyder levert 420 pk en 420 Nm koppel. Het plezier wordt versterkt in vorm van drie pedalen en een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Wie het roeren onder de knie heeft moet vanuit stilstand in 4,4 tellen de honderd aantikken. De topsnelheid ligt op 301 km/u.

De prijzen voor een Boxster Spyder beginnen bij 148.500 euro. Met deze Exclusive Manufaktur goodies kan die prijs nog flink hoger uitvallen.