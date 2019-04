‘Wat Peugeot en Fiat samen gaan doen’

De twee partijen gaan naar verluidt een samenwerking aan.

Het gonst al weken van de geruchten met betrekking tot de PSA Groep en Fiat Chrysler Automobiles. Af en toe komt daar ook de naam Renault-Nissan voorbij, overigens. In eerste instantie werd gesproken over een mogelijke overname, maar naar mate er steeds meer berichten naar buiten komen lijkt er wat anders aan de hand te zijn. De twee grote automotive partijen willen door middel van een partnerschap de krachten bundelen.

Dat meldde Bloomberg afgelopen weekend op basis van interne bronnen. PSA en FCA zouden een focus op Europa voor ogen hebben. Om onder meer geld te besparen gaan de twee partijen volgens de bronnen een zogenaamd superplatform ontwikkelen. Een platform waar beide autoconcerns modellen op kunnen gaan bouwen. De officiƫle aankondiging van deze samenwerking zou halverwege 2019 moeten komen.

Naast het ontwikkelen van een autoplatform gaan beide partijen volgens bronnen een gezamenlijke investering doen met betrekking tot elektrische auto’s. Een woordvoerder van PSA wilde niet reageren op de berichtgevingen. “We praten altijd met partners, maar hebben geen specifiek doel voor ogen op dit moment”, aldus PSA-chef Carlos Tavares in zijn politiek correcte reactie tegenover de Wall Street Journal.

Door de huidige ontwikkelingen worden autoconcerns min of meer gedwongen samen te zoeken naar oplossingen. Door steeds strenger wordende emissieregels zitten autobouwers allemaal in hetzelfde schuitje zoekende naar de juiste oplossing voor de volgende generatie auto’s. Door krachten te bundelen en samen aandrijflijnen en/of platforms te ontwikkelen komen de gigantische investeringen iets minder hard aan in de portemonnee. Zo gek is deze mogelijke samenwerking dus zeer zeker niet.