Wat vinden wij van deze kleur op de 3 Touring?

Het ene grijs is het andere niet.

Veel autoliefhebbers houden van een kleurtje op hun auto. Grijs valt daar dus vaak niet onder. Het is een kleur die veel mensen kiezen vanwege de praktische eigenschappen: het misstaat niet, het is makkelijk schoon te houden en je restwaarde blijft behouden.

Kijken we naar de BMW 3 Serie catalogus, dan zien we dat er veel mogelijk is qua grijstinten. Zo kwamen wij deze BMW 3 Serie Touring tegen op de beursvloer. Nu hebben we al een proefrit gemaakt met de nieuwe 3 Serie Touring. Wat @Wouter zijn bevindingen waren kun je in dit artikel lezen.

Dit exemplaar is gespoten in de kleur Dravitgrau. Het is een bijzondere lakkleur, daar het geen standaard grijs is. Er zitten wat gele, gouden en groene schakeringen in, wat de auto een chique voorkomen geeft. Je zou denken dat het een speciale Individual lak betreft, maar niets is minder waar. De kleur is net zo duur als elke andere metallic lak. Altijd doen dus als je geen kleurtje mag leasen, maar wel iet aparts wil. Tot zover de AB smaakpolitie.