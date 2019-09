Maak de blitz met deze gave zwarte motorkap

Jazeker, zoals het een snelle Opel betaamt, heeft deze Grandland een zwarte motorkap.

We gaan natuurlijk lekker verder met al het nieuws dat we tegen kwamen op de IAA van Frankfurt. Op de Opel-stand stonden we oog in, eh, motorkap met de Opel Grandland X Hybrid4. Het is de plug-in hybride variant van de populaire Opel Grandland.

We hadden het gisteren nog over de spirituele opvolger van de Opel Zafira OPC. In een vlaag van verstandsverbijstering kwam de Mercedes-AMG GLB 35 voorbij. Een relatief compacte zevenzitter met meer dan 300 pk. Maar het is niet alleen Mercedes-Benz dat een leuke aanbieding heeft voor de huisvader met haast.

Ook Opel zelf heeft een interessante aanbieding met deze Grandland. Zoals het een PHEV betaamt heeft deze Grandland X twee motoren. Een 1.6 viercilinder met turbo, goed voor 200 pk. De elektromotor levert nog eens 109 pk, waardoor het systeemvermogen uitkomt op en mooie ronde 300 pk.

Deze worden via een achttrapsautomaat afgevuurd op alle vier de wielen. Voor 44.194 euro staat deze auto in standaardvorm op de oprit, de Innovation kost 46.999 euro en de Ultimate kost 50.249 euro. Het leukste onderdeel is de zwarte motorkap, die optioneel verkrijgbaar is. Het was een kenmerk die we vroeger vaker op snelle Opels zagen. Qua prestaties doet de auto het ook zeker niet verkeerd. De topsnelheid bedraagt 220 km/u, van 0-100 km/u accelereren is in 7 seconden achter de rug.