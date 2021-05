Model S Plaid+ trager dan Tesla beloofd - Autoblog.nl

Het zal toch wat zijn dat de Model S Plaid+ trager is dan Tesla beloofd?

De Tesla Model S is zo’n auto die maar niet oud wil worden. Dat is opmerkelijk, want de auto gaat al een tijdje mee. In 2009 werd het eerste prototype getoond en de auto is in productie sinds 2012. De facelift stamt alweer uit 2016. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en heeft Tesla de Model S een paar flinke updates gegeven.

Zowel het exterieur als het interieur zijn aangepast. Maar daar blijft het niet bij. De twee punten waarop de Model S een enorme voorsprong had (range en prestaties) zijn nog ook aangepakt. De Model S haalt nu nóg meer kilometers op een volle accu en de prestaties zijn nu nóg indrukwekkender. Tot ziens, concurrentie!

Bliksemsnel

Helemaal als je gaat voor de Plaid of Plaid+ uitvoering. Wang deze zijn bliksemsnel. Als we kijken naar de website van Tesla, gaat de Long Range in 3,2 seconden van 0-100 km/u. De Plaid doe het in 2,1 seconden van 0-100 km/u en de Plaid+ in minder dan 2,1 seconden. Op de Europese website staat het een beetje knullig, maar als je de 0-60 mph tijd pakt (0-96) gaat de Model S Plaid in precies 1,99 seconden naar de 100 km/u en de Plaid+ in minder dan 1,99 seconden.

Maar is dat wel zo? Dat zocht Jason Fenske uit. Mocht je hem niet kennen, hij is de drijvende kracht en presentator van het YouTube-kanaal Engineering Explained. Een absolute aanrader om in relatief korte tijd (veel) beter geïnformeerd te raken over een onderwerp. Ditmaal was dat onderwerp de Tesla Model S Plaid.

Model S Plaid+ trager dan beloofd?

Hij ging het uitzoeken en kwam tot een paar interessante conclusies. Ten eerste is de Model S Plaid niet zo snel als Tesla claimt. Althans, als je even iets verder zoekt. Ja, in de configurator beloven ze die bizarre 0-100 km/u (of in dit geval 0-60 mph) tijden. Maar als je iets verder zoekt blijkt die tijd behaald te worden middels een rollende start, waarbij het wiel één ‘gratis’ rotatie mag maken voordat de stopwatch loopt.

Maar uiteraard stopte Jason Fenske daar niet. Hij ging meteen uitvogelen of het überhaupt wel mogelijk is. Het resultaat moet je even bekijken in zijn video, maar de conclusie is dat het bijzonder close is en dat de 2 seconden-grens daadwerkelijk verbroken gaat worden. De Tesla Model S Plaid+ zal het echter (nog net) niet halen. Neemt niet weg dat het een bizar snelle auto is.

