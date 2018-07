Tweemaal Koenigsegg Agera RS luiden einde van tijdperk in

Je was een geweldige hypercar.

Nelly Furtado zong het al in haar single in 2006, All Good Things (Come to an End). En inderdaad. Koenigsegg bracht ons met de Agera een zeer indrukwekkende auto. Zijn voorkomen, het geluid van de fluisterende turbo’s als er ook maar een beetje gas wordt gegeven en natuurlijk de ijzingwekkende prestaties.

Enkele maanden geleden werd bekend dat Koenigsegg afscheid gaat nemen van de Agera en dat er volgend jaar een vervanger op het programma staat. Uiteraard, geheel in de stijl van Marco Borsato, komt Koenigsegg met twee bijzondere Agera’s. Afscheid nemen bestaat niet.. zonder een speciaaltje te lanceren.

De twee laatste Agera’s die van de band rollen zijn de Agera RS Thor en de Agera RS Väder. Ze maken het trio van de Final Editions compleet. Je herkent de ‘Eggs aan de two-tone carbon ‘kleur’, een haaienvin voor extra stabiliteit op hoge snelheid en de nog brutalere spoiler. Beide varianten krijgen het Megawatt-pakket, wat betekent dat Koenigsegg de auto’s voorziet van 1.360 pk uit de 5.0 liter twinturbo V8.

De auto’s waren voor deze publieke aankondiging al verkocht en zullen dit weekend tijdens een Koenigsegg-event in Duitsland voor het eerst kilometers maken. Vervolgens staan de twee apparaten op het Goodwood Festival of Speed dat volgend week zal plaatsvinden.