Elektrische 4 Serie troeft vanaf nu de M4 CS af

BMW lekt de nieuwe topversie van de i4.

Misschien zouden we eens een onderzoek moeten doen naar het verschil in bereik van autolanceringen bij auto’s die wel en niet van tevoren gelekt zijn. Zou het bijvoorbeeld voor automerken goed uitkomen dat auto’s uitlekken of niet? BMW had deze week weer zo’n geval met een vrij belangrijk model. De auto die het merk op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este van dit weekend zou presenteren- de BMW Speedtop – lekte gisteren al uit.

Bij de shooting brake lekte de auto op ouderwetse wijze uit. Iemand die al eerder foto’s kreeg, pleurde ze online en zo geschiedde. Dat is wat anders verlopen bij de nieuwe topversie van de elektrische 4 Serie.

Een oplettende Autoblog-lezer vond in de uitvoeringen van de i4 ineens een optie genaamd ‘BMW i4 M60 xDrive’ op de website van BMW Nederland. Maar de M50 xDrive was toch de topversie? Dat klopt, maar nu lijkt daar dus een versie boven te komen.

BMW i4 M60 xDrive

Alle relevante gegevens over de M60 zijn ingevuld en zien er geloofwaardig uit. Zo weten we ook direct wat de nieuwe, beste specificaties van de elektrische 4 Serie zijn. En die mogen er wezen. De i4 M60 stuurt 604 pk en 795 Nm naar alle wielen.

Daarmee gaat ie voorbij aan de M4 CS die het moet doen met 551 pk en 650 Nm. Het sprintje naar 100 km/u lukt de i4-topper in 3,7 seconden. Daar wint de M4 CS dan weer wel, net als op het gebied van de topsnelheid: 225 km/u voor de EV tegenover 302 voor de benzine.

De actieradius van de BMW i4 M60 ligt tussen de 432 en 551 kilometer. Laten we zeggen dat ie zo’n 460 kilometer ver komt. Dat kan dankzij een 81,1-kWh batterij die je kunt AC-laden met 11 kW of DC-snelladen met maximaal 205 kW. Met de reguliere lader duurt volladen 8,5 uur en met de snellader is ie na een half uur al van 10 naar 80 procent opgeladen.

Optisch lijken er weinig verschillen te zijn tussen de M50 en M60. De enige afwijking die ik kan vinden op de eerste foto’s, is de M60-badge. Ten opzichte van de M50 gaat de top-i4 er best wel op vooruit. Het vermogen groeit met 60 pk en het koppel blijft gelijk. Het sprintje naar de 100 km/u kan 0,2 seconden sneller en het gewicht is met 5 kilo afgenomen. Vermoedelijk lever je met de M60 wat range in.

Vorige topper: i4 M50 xDrive. Deze versie heeft vierwielaandrijving doordat er niet alleen een elektromotor op de achteras is geplaatst, maar ook eentje op de vooras. Het zorgt voor aanzienlijk betere cijfers. Het maximum vermogen is precies 544 pk (toevallig exact 400 kW). Het koppel is zo mogelijk indrukwekkender: 795 Nm. Dat staat klaar vanaf 0 toeren. Vandaar dat de meer dan 2.250 kg zware auto in 3,9 seconden sprint. De topsnelheid is begrensd op 225 km/u.

Dikke kans dat we binnenkort een persbericht krijgen over de M60 met wellicht nog wat verdiepende informatie. Tot die tijd zullen we moeten gissen naar de prijs. Neem je – net als Marcel – genoegen met de M50: die kost in Nederland op dit moment tenminste € 78.971,10.

Peter, bedankt voor de tip!