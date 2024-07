Acht Rolls-Royces op kenteken in juni, van 20 tot 600 pk

Het contrast tussen de nieuwe Rolls-Royces in Nederland was behoorlijk groot.

In een vorig artikel hebben we gekeken naar de Ferrari’s, Lamborghini’s en Maserati’s die in juni op kenteken zijn gekomen. Maar tussen de ongeveer 56.000 andere auto’s zaten natuurlijk nog veel meer leuke exemplaren. Deze keer een blik op de belangrijkste Engelse merken.

Aston Martin

Twee volledig nieuwe Aston Martins werden vorige maand voorzien van een Nederlands kenteken, in beide gevallen ging het om een DB12 Volante.

Gelukkig kwamen er via de import ook verschillende Astons naar Nederland. De meest opvallende is een groene DB4 uit 1961, maar die is helaas ook weer direct geëxporteerd.

Foto: Bonhams (ter illustratie)

Verder ging het om een DBX, driemaal DBX707, een DB9 (de enige deze maand met een V12), een DB11 Coupé, een DB11 Volante, een DB12 Coupé en tenslotte drie Vantage- modellen. Die zijn altijd een beetje lastig te onderscheiden, maar het zou moeten gaan om een V8 Vantage S uit 2012, een V8 Vantage Roadster uit 2013 en een nieuwere Vantage uit 2019.

Bentley

In juni werden 21 Bentleys voorzien van nieuwe platen. Zoals verwacht gaat het voornamelijk om verschillende uitvoeringen van de Bentayga (8 stuks) en de Continental GT (ook 8 stuks). We hebben het dan niet alleen over volledig nieuwe auto’s, maar ook over oudere exemplaren die uit het buitenland zijn gehaald. Zo zien we bij de Continental’s ook vier W12’s verschijnen, een motor die tegenwoordig niet meer gemaakt wordt.

Onder de oudere geïmporteerde exemplaren, laten we zeggen de youngtimers, zien we een zwarte Turbo R uit 1986 en een bruine Arnage uit 1999.

Tenslotte werden drie klassieke Bentley’s van een nieuw kenteken voorzien. Een Mk VI uit 1950, een 3 ½ Litre Sports Saloon uit 1934 en een Mk VI Speed 8 uit 1949. Deze laatste is gebouwd door Racing Green Engineering (RGE) in Wales, gebaseerd op een gerestaureerd Bentley Mk VI chassis, maar dan uitgerust met een brute B81 6516 cc achtcilinder lijnmotor.

Land Rover

Ruim 500 Land Rovers zijn in juni op kenteken gezet, waarvan zo’n zestien stuks een (oorspronkelijk) prijskaartje hadden van boven de 2 ton. De topper in die groep is een Range Rover LWB P615 SV, uitgevoerd met een 4.4 liter V8 die er 615 PK uitperst. Het prijskaartje? €347.867!

Lotus

Vanuit de Chinese fabrieken van Lotus kwamen vijftien stuks naar Nederland. Acht Eletre’s (waarvan één R) en zeven Emeya’s. Van deze Emeya’s waren ook drie stuks uitgerust met de 918 pk sterke ‘R’ motor.

De Engelse fabrieken leverden twee Emira’s, de ene in het groen, de andere in het blauw. Daarnaast zijn er nog verschillende mooie oudere Lotussen op Nederlands kenteken verschenen, waaronder een witte Esprit. De Esprit, ontworpen door Giorgetto Giugiaro, was de opvolger van de Europa en werd tussen 1976 en 2004 gebouwd, in vier verschillende series. De auto die in juni op kenteken verscheen was gebouwd in begin 1977, dus een Serie 1, uitgevoerd met een tweeliter viercilinder die zo’n 160 pk leverde.

McLaren

De lijst met McLarens die in juni op kenteken zijn verschenen is kort. Heel kort. Het was er namelijk maar één, een grijze 570 S Coupé uit 2017. Deze werd al een dag nadat deze op kenteken kwam gespot.

Morgan

Vijf Morgan’s kregen in juni een vers geel kenteken, waaronder een volledig nieuwe Plus Four. Een prachtige klassieker in een modern jasje, inclusief een tweeliter viercilinder TwinTurbo van BMW die 258 pk levert, waardoor je in 4,8 seconden op de 100 zit en door kan tot een mooie 240 km/u.

Rolls-Royce

Het leeftijdsverschil tussen de oudste en de nieuwste Rolls-Royce die op kenteken zijn verschenen is meer dan 100 jaar! Van een rode 20 HP uit 1923 tot een gloednieuwe Spectre. Daartussen vinden we bijvoorbeeld een andere 20 HP, deze keer uit 1929, een Corniche uit 1978 en een Silver Seraph uit 1999.

Kijkend naar de geregistreerde catalogusprijs zou je denken dat de Spectre met €556.529 het duurste is, maar dat is niet het geval. Drie Cullinans komen daar overheen, met €557.730, €567.197 (de bovenstaande Black Badge) en tenslotte zelfs €665.465. Daar zijn zo te zien heel wat opties aangekruist.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @snelweggespotnl