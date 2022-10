Nieuwe Hyundai Grandeur doet naam eer aan

De nieuwe Hyundai Grandeur maakt eindelijk zijn naam waar.

Mitsubishi Carisma, Peugeot 106 Comfort, Daewoo Lanos Sport, Lada Samara DeLuxe: als je er een naam aanhangt, hoeft dat natuurlijk niets te zeggen. Het enige sportieve aan mijn zus was altijd dat ze een trainingspak aanhad. De Hyundai Grandeur had ook zo’n tikkeltje over-ambitieuze naam.

De Hyundai Grandeur begon zijn carrière als Mitsubishi Debonair met een andere badge, als vlaggenschip van het Zuid-Koreaanse merk. De derde generatie is in Nederland geleverd als ‘XG’ en de vierde daadwerkelijk als Hyundai Grandeur. Omdat grote Aziatische sedans in Europa nauwelijks verkopen, is de auto van de markt gehaald. Echter, het model bleef voor andere markten gewoon leverbaar. In de VS kwam je ‘m tegen onder de naam ‘Hyundai Azera‘.

Nieuwe Hyundai Grandeur

En nu, in 2022, is het dan eindelijk tijdvoor de zevende generatie van de Grandeur, modelcode ‘GN7’. Op de redactie vroegen wij ons af waarom Hyundai nog steeds met deze auto op de proppen komt als er ook al zoiets is als het merk ‘Genesis’.

Een groot verschil is de aandrijving. Genesis-modellen hebben achterwielaandrijving en de Grandeur heeft in basis voorwielaandrijving. De Grandeur stond vaak op een verlengd Sonata-platform (Y7).

Cool!

Natuurlijk, het is allemaal smaakafhankelijk, maar wat is de nieuwe Hyundai Grandeur cool! De Grandeur is bijzonder strak gelijnd met heel weinig overbodige details. Het is herkenbaar Hyundai, maar nieuw en fris tegelijkertijd. De Grandeur doet wat denken aan de Staria. Je weet wel, de coole MPV.

Hyundai heeft alleen de afbeeldingen vrijgegeven van de nieuwe Grandeur. Verdere informatie ontbreekt nog. Dus qua motoren, prijzen, afmetingen en dergelijke kunnen wij je (nog) niet informeren.

Wel durven we te zeggen dat kansen minimaal zijn dat de auto naar Nederland komt. De vorige generaties waren al niet leverbaar en Hyundai Nederland heeft zelfs de Sonata moeten cancellen.

