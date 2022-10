BBR Mazda MX-5 Supercharged is helemaal af

De BBR Mazda MX-5 Supercharged is precies hope je ‘m wil hebben, toch?

Het is de eeuwige discussie: is een Mazda MX-5 wel krachtig genoeg? Aan de ene kant is de filosofie van de auto dat deze zo eenvoudig mogelijk is, anderzijds is snelheid echt een belangrijk onderdeel van een sportwagen.

Bij BBR-GTI (British Brodie Racing) vinden ze een beetje extra power geen verkeerde optie voor de MX-5. Al sinds de vroege jaren ’90 zijn ze daar bezig met het upgraden van de Mazda MX-5. Men gaat bij BBR net eventjes wat verder dan een chipje, uitlaat en spoiler. In veel gevallen bieden ze turbo- of supercharger-conversiekits aan.

BBR MX-5 supercharged

In dit geval gaat het om de vierde generatie van de Mazda MX-5, de ND-generatie. Daar hebben ze superchargerkits voor in de aanbieding. Die hadden ze al een tijdje, maar ze zijn verbeterd en dat betekent: meer power! Het leuke is dat BBR GTI deze aanbiedt voor de modellen van vóór de facelift: dus van 2015 tot 2019.

Er zijn twee kits beschikbaar en in beide gevallen is de basis een Rotrex-compressor die je op de SkyActive 2.0 mag gaan plakken. De instap-kit zorgt voor een vermogensstijging naar 225 pk en 270 Nm, een flink verschil van 160 pk en 200 Nm.

Naast een compressor krijg je een nieuwe K&N inductiekit, BBR dumpvalve en een ECU die zorgt dat de onderdelen goed met elkaar samenwerken. Dit zorgt voor flinke verbeteringen in de prestaties. Van 0-96 km/u sprinten is nu in 5.3 seconden achter de rug.

Stage 2

Dan is er nog een tweede variant die Stage 2 heet. Dan heb je een Forge Motorsport intercooler en een sportuitlaat. Dan is er nog meer vermogen: 250 pk. Ook het koppel stijgt: 298 Nm. Nu kun je van 0-96 km/u accelereren in 5,1 seconden.

Dan de prijzen van al dit moois. Stage 1 kost je 3.895 pond als je ‘m zels kunt installeren, of 4.795 pond als BBR het mag doen. Stage 2 is aanzienlijk prijziger: 5.395 euro los of 5.990 gemonteerd.

Prijzen BBR MX-5 Supercharger-kits

Dat is niet spotgoedkoop, maar met de lage pond valt het relatief gezien mee. Daarbij krijg je er aanzienlijk betere prestaties voor terug. Het is niet dat je tegenwoordig van een Mazda MX-5 kan promoveren naar een iets snellere of betere auto. Dan kom je al gauw uit bij een (aanzienlijk duurdere) Porsche Boxster.

Tenslotte is BBR een zeer gerespecteerde toko die weten wat ze doen. Bij veel Britse Mazda-dealers kon je vroeger gewoon de kits bestellen. BBR levert 12 maanden garantie op hun upgrades.

