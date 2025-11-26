We gingen langs bij de Tesla Diner en dit viel op

Gezellig een hapje eten bij de Tesla Diner? Nou..

Een project dat ik al jaren volg en best fascinerend vind. De Tesla Diner in Los Angeles. In november 2023 was ik in de buurt, maar toen was het nog een grote zandhoop met hekken eromheen. Fast forward naar 2025. Het restaurant is open en deze week kreeg ik de kans om eens een bezoekje te brengen aan deze toko.

Toen de Tesla Diner haar duren opende deze zomer was er een flinke hype in LA. Iedereen kwam natuurlijk een kijkje nemen bij dit unieke concept. Je kunt er je Tesla Superchargen, maar ook een hapje eten in diner-style. Met typische gerechten die je kunt kennen van ketens als Denny’s en Waffle House. Hoe zit dat in november 2025?

Als je in Los Angeles bent, ga zeker even langs. Het is toch wel grappig om dit in het echt te zien. Het Amerikaans restaurant en drive-intheater is te vinden in West Hollywood in Los Angeles.

Toch was het een kleine teleurstelling zodra ik binnenstapte. Er zat welgeteld één gezin een hapje te eten en nog een eenling aan een andere tafel. Voor de rest was er niemand. Buiten was het vooral druk met Tesla’s die aan het Superchargen waren, maar geen hond keek naar de zwart-wit film die op dat moment werd afgespeeld op de twee doeken. Wat overigens ook niet echt goed te zien is, overdag met de felle LA-zon en een blauwe lucht. Vanwege de privacy van het personeel en de klanten heb ik geen plaatjes in het restaurant zelf genomen.

Er is ook een bovenverdieping met een dakterras, maar deze was gesloten tijdens mijn bezoek. De hygiëne was wel goed, alles ziet er netjes uit. Zelfs de toiletruimte was brandschoon. Maar misschien is dat omdat er niemand komt. Zou zomaar kunnen.

De beste tijd om de Tesla Diner te bezoeken is dan ook in de avond. Als de lampjes branden en de films wel goed te zien zijn. Of de diner nou echt een succes is? Deze week werd bekend dat de diner een make-over krijgt in 2026. De huidige chef pakt zijn biezen en het idee is om er een full-service restaurant met bediening van te maken. Dat er zo snel na de opening al wordt gesleuteld aan het format geeft te denken.

Kortom, ben je in LA ga dan zeker even langs. Gewoon omdat het uniek is en de opzet is leuk gedaan. Al helemaal als je fan bent van retro en science-fiction. Voor het eten zijn er genoeg goede alternatieven in de stad te vinden. Tenzij je diner-voer helemaal de bom vindt, dan kun je los bij de Tesla Diner.