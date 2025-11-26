Parkeertarief stijgt in één nacht met 2.043 procent…

En dat was geen foutje!

Oke, ik geef meteen toe: het gaat niet om de parkeerplek op de foto. Die was al onbetaalbaar. Maar het gaat wel om onze hoofdstad Amsterdam. Daar hebben ze namelijk net zo’n grote hekel aan auto’s als Sander Schimmelpenninck aan Wierd Duk.

Nou kunnen we inmiddels een apart blog vullen met artikelen over Amsterdam en hun aversie tegen de automobiel, maar dit is ook wel weer een mooi geval. Het gaat om het verhaal van Jan van der Dussen, opgetekend door kwaliteitskrant De Telegraaf.

Jan woont in Laren, maar werkt als schipper op sloepen in Amsterdam. Hij moet op de gekste tijdstippen op komen draven en dus is hij aangewezen op zijn auto. Een treinstation is er niet in Laren en de bus rijdt maar beperkt.

Vaste parkeerplek 22 keer zo duur

Harde werker Jan rijdt voor dag en dauw naar Amsterdam-Oost en parkeert dan bij de sportvelden aan de Kruislaan. Een dagje parkeren kost hem 1,40 euro. Dan loopt hij tien minuutjes naar de metro en is hij zo in het centrum.

Tot vorige week dan! Hij moest een boot ophalen bij het Scheepvaartmuseum en parkeert zoals altijd op zijn vaste parkeerplek. Maar niks 1,40 euro afrekenen; nee 30 euro! Voor een parkeerplek waar eigenlijk toch al niemand kwam en je nog niet dood gevonden wil worden (al is het juist zo’n plek waar je in de praktijk wél dood gevonden wordt…)

Bizar parkeertarief Amsterdam

Dat de binnenstad onbetaalbaar is, is nog tot daar aan toe. Maar deze gribusplek ligt lichtjaren buiten het centrum en er staat nu helemaal niemand meer. Met deze tarieven is de parkeerplaats eigenlijk uit de markt geprijsd.

Jan vindt dat als je in Amsterdam werkt je ook een fatsoenlijke parkeerplek moet kunnen vinden voor een normaal tarief. Verhuizen naar Amsterdam zit er natuurlijk ook voor een normaal verdienend mens ook niet in. En maar afvragen waarom ze in Amsterdam een tekort aan leraren en verplegend personeel hebben…

Progressief

De T. doet uiteraard ook aan wederhoor, dus even uitleg vragen bij de Stopera. Wat blijkt? De gemeente heeft een progressieve signatuur en vertaalt dat door naar “progressieve parkeertarieven” bij sportparken en begraafplaatsen. Die plekken hadden jarenlang zeer goedkope tarieven en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het parkeertarief in Amsterdam moet overal t*ringhoog zijn.

Je parkeert je auto maar in een P+R van een naburige gemeente want in heel 020 wordt dit progressieve parkeerbeleid doorgevoerd op alle plekken waar je nu nog voor een prikkie je auto kunt parkeren. Jan van der Dussen heeft dus dikke vette pech, of hij moet maar sloepen gaan varen dichter bij huis.