Het eerste Tesla-restaurant is klaar! Dit zijn de eerste beelden

Zou dit dan de ”epische demo” zijn waar Elon Musk het op X over had na zijn bezoekje aan de Tesla Design Studio in Hawthorne? Musk en Tesla werken al zeven jaar aan dit project: de Tesla Diner & Supercharger. Het eerste exemplaar staat in, hoe kan het ook anders, Hollywood. De vreetschuur zou op het punt staan om de deuren te openen voor hongerige klanten.

Sterker nog, Elon Musk is er al geweest om een hapje te eten, zo deelde hij op X. ”Het team heeft geweldig werk verricht waardoor het een van de coolste plekken van LA is”, aldus Musk. Ik moet eerlijk zijn: de retro-futuristische fantasierenders van het restaurant van een paar jaar geleden zijn behoorlijk goed verwezenlijkt.

Eerste beelden van Tesla restaurant

Verschillende twitteraars of X’ers of hoe je die mensen ook noemt, delen beelden van het spiksplinternieuwe restaurant op het platform. Het idee van de Tesla Diner & Supercharger is uiteraard dat je er kunt eten terwijl je Tesla oplaadt. Je moet er ook een film kunnen kijken, net als bij een ouderwetse drive-inbioscoop, terwijl je je maaltje uit het restaurant oppeuzelt.

Als we via de grote ramen naar binnenkijken, dan zien we ook een Optimus-robot achter de toonbank staan. Ook dat toekomstige beeld voorspelde Tesla al in de animaties. Er zouden 28 Supercharger-opladers zijn naast twee bioscoopdoeken en plek voor in totaal 200 Tesla-rijders. Musk omschreef het eerder als een crossover van Grease met The Jetsons.

Mocht je in de komende weken op vakantie gaan naar Los Angeles en voorbij 7001 West Santa Monica Boulevard komen, vergeet dan niet wat foto’s te trekken van het restaurant en ze naar ons op te sturen. Vinden we leuk. Zo, dan kunnen we het nu weer over auto’s hebben. Iemand de oude Lambo van een Nederlandse bokskampioen en aanstormend acteertalent kopen?

Via Teslarati