Duitsland maakt ontiegelijk weinig auto’s meer

Duitsland staat bekend als autoland. Maar in Die Heimat worden schrikbarend weinig auto’s meer gebouwd.

Met enige onvermijdelijke afgunst kijken wij Nederlandse autofans naar onze oosterburen als het gaat om autocultuur. In Nederland is de auto toch vooral de favoriete melkkoe van de overheid. In Duitsland is het een symbool van waar het land voor staat. Duitse auto’s zijn overal ter wereld bekend, gerespecteerd en begeerd. En dan is er nog de magie van de ongelimiteerde Autobahn en de veel goedkopere peut en belastingen…Het zou bíjna voldoende zijn om tijdens het WK een wit shirtje met een adelaar aan te doen. Ware het niet dat wij natuurlijk onze Vic hebben met Spyker.

23 fabrieken

Maaaaarrrr…De Duitse autowereld heeft het zwaar. Dingen als milieu, policor, chip- en grondstoftekorten en economische uitdagingen, worden ook in Die Heimat inmiddels gevoeld. Duitsland heeft nog steeds 23 fabrieken binnen de landsgrenzen voor de fabricage van auto’s. Maar in die fabrieken, worden steeds minder auto’s gebouwd. Nu zal je zeggen ‘ja logisch met Corona en die oorlog enzo’. Maar in 2021 werden er wereldwijd iets méér auto’s dan het jaar ervoor gebouwd, terwijl er in Duitsland nog eens 13,2 procent vanaf ging.

1975

Dat kwam nog bovenop de circa 25 procent die er door de Rona al vanaf was gegaan. Ten opzichte van 2016, zijn er vorig jaar in Duitsland zodoende 47 procent minder auto’s gebouwd. Bijna een halvering in vijf jaar tijd dus. Destijds werden er nog ruim 5,5 miljoen auto’s in Duitsland gebouwd, vorig jaar nog geen drie miljoen. Ouch. Het laatste jaar dat er zo weinig auto’s werden gebouwd in Germanië, was 1975. Die mooie oude tijd toen de Golf I net in de showroom stond en en de 930 Turbo bankiers achterwaards tegen bomen aan deed glibberen.

Duitse auto’s inruilen voor Koreaanse?

Dit jaar ziet het er in de eerste twee maanden iets beter uit. Maar met een plusje van twee procent, worden de oude niveau's nog lang niet bereikt.