Deze DBS ontworpen door 007 kost je zeven ton

Dat is een beetje veel voor de normaal ongeveer twee ton kostende Superleggera.

Tegenwoordig is het een trend om auto’s uniek aan te kleden en ze in de markt te zetten als “limited edition“. Tactisch, want het hoeft tegenwoordig helemaal niks extreems meer te zijn om onder deze marketingstunt te vallen. Verzin een leuk verhaal, verzin erbij waarom het gepast is op deze auto en klaar is Kees. De rest mag de klant doen, die overigens vaak smult van een unieke auto hebben. Wie daarvan smult, mag enorm diep in de buidel tasten voor de nieuwste speciale Aston Martin DBS Superleggera.

Die gaat je namelijk 700.007 dollar kosten. Dus het eerdergenoemde verhaal van de aanbieder mag wel een goede zijn. In dit geval mag het dan een Aston Martin zijn, het is eentje die ontworpen is door Daniel Craig: Mr. Bond himself. Zijn smaak is kennelijk een hoop blauw. Dat, in combinatie met de velgen van de DBS ‘On Her Majesty’s Secret Service’. Speciaal dus, maar zeven ton waard? Nee. But wait, there’s more!

De verkoop gaat via het Amerikaanse Neiman Marcus. De kerstcatalogus van deze luxe winkelketen verkoopt de DBS in een speciaal pakket. Naast de DBS krijg je:

-Een tour door de Aston Martin fabriek om jouw unieke DBS gebouwd zien te worden,

-Een Omega Seamaster Diver 300 Silver Edition, een horloge wat in een limitering van 7 stuks gemaakt gaat worden,

-Twee kaartjes voor de wereldpremière van No Time To Die in 2020, vlucht en slaapplek inbegrepen,

-Een deel van je geld (12 procent) wordt gedoneerd aan een goed doel.

Aston Martin en de James Bond-franchise zijn natuurlijk goede partners doordat ook in de nieuwste Bond de superagent met verschillende Aston Martins de straten van Londen (of elders ter wereld) onveilig maakt. Allemaal een leuk verhaal voor deze unieke DBS, maar zeven ton blijft een hoop geld. Laten we maar hopen dat er nog het één en ander aan filantropen rondloopt op de wereld die wel een mooie blauwe DBS willen voor het goede doel.