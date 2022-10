Morgan die crashte op de A30 kan nu van jou zijn

Helaas zijn tweedehands Morgan’s vrij prijzig, zelfs als het een gecrashte Morgan is.

We schrijven – uiteraard met pijn in ons hart – regelmatig over bijzondere auto’s die crashen in Nederland. Als je een auto hebt met veel vermogen en/of weinig hulpsystemen kan het nu eenmaal misgaan.

In mei was het raak met een zeldzame Morgan, die crashte op de A30 bij Barneveld. De precieze toedracht was niet duidelijk, maar de Morgan had een vrachtwagen geraakt en vervolgens de vangrail. Het gevolg was dat de auto rondom in elkaar zat.

De foto’s die we destijds hadden waren niet heel duidelijk, maar we kunnen de schade nu wat beter opnemen. De gecrashte Morgan is namelijk opgedoken op Schadeautos.nl.

De Morgan heeft rechtsvoor de grootste optater gekregen, waarschijnlijk van de vrachtwagen. Het linkervoorscherm ligt compleet in de kreukels en het linkervoorwiel heeft ook zijn oorspronkelijke vorm niet meer.

Het is helaas niet bij deze schade gebleven, want ook rechtsachter is er flinke schade. Daar heeft de Morgan tegen de vangrail gezeten, of beter gezegd: onder de vangrail. Ook rechtsvoor en linksachter is er schade. Het is allemaal nog wel te repareren, maar dat zal een flinke investering vergen.

Het gaat overigens om een Morgan Aero 8 uit 2010, waar er maar zo’n 180 van gebouwd zijn. Het is dus een echte exoot, die daarom ook al gauw voor prijzen van ruim boven de ton wordt verkocht. Als de auto niet in de kreukels ligt, welteverstaan.

Deze gecrashte Morgan is uiteraard is een stuk gunstiger geprijsd, al kunnen we niet spreken van een koopje. Er wordt alsnog €47.500 voor gevraagd. Dat klinkt duur, maar de auto oplappen kan natuurlijk een interessante investering zijn. Zeker als je de auto verkoopt zonder het schadeverleden te vermelden. Het zal je verbazen, maar zulke dingen gebeuren.

Met dank aan Rachid voor de tip!