De lijst waarin we terugblikken op alle auto’s die het niet gehaald hebben: we namen afscheid van deze auto’s in 2025.

Voor elke auto die geïntroduceerd wordt in een jaar, is er ook vaak een model dat moet gaan. Soms omdat een nieuw model de positie van dat oude model op zich neemt, maar ook omdat soms een auto zijn houdbaarheidsdatum bereikt heeft om wat voor reden dan ook.

Auto’s waarvan we afscheid namen in 2025

Vandaar de jaarlijkse lijst met auto’s waarvan we afscheid namen in 2025. Met ook de jaarlijkse spelregels: in 2025 moet het laatste exemplaar gebouwd zijn (een paar modellen waarvan het afscheid evident is, behandelen we dus in 2026) en er moet geen vervanger voor zijn, in ieder geval geen directe vervanger. Een alternatief is er vaak wel, dus we hebben ook voor elke auto een passende oplossing erbij gezet.

Audi (Q8) e-tron

Toen duidelijk werd dat er steeds meer EV’s moesten komen volgens fabrikanten, zat Audi wel degelijk vooraan. De e-tron (toen nog zo geheten) bewees dat er best te leven valt met een EV. De forse SUV die qua grootte een beetje tussen de Q5 en de Q8 in zweeft, had geen denderende specs voor zijn tijd. Maar het was ‘goed genoeg’. De rekensom met alle tegemoetkomers van de overheid in Nederland (en andere landen) klopte wel. De e-tron bewees echter ook dat je niet moet stilzitten. Na een initieel prima ontvangst ging de technologie zo hard, dat Audi het niet heeft kunnen bijbenen met de e-tron. Een facelift waarbij de naam veranderde naar Q8 e-tron om in de nieuwe namenlogica te passen, hielp niet echt. Audi bleef hem oké verkopen, maar in 2025 viel toch echt het doek. We verwachten nog wel een vervanger met dezelfde naam op den duur, maar volgens Audi is momenteel de Q6 e-tron alles wat je zoekt als potentiële Q8-koper.

Wat moet ik nu kopen?

Een Audi Q6 e-tron.

BMW X4 (G02/F98)

Je kan de BMW X4 toch een beetje neerzetten als een trendsetter. De X6 wordt wel neergezet als de eerste keer dat BMW met een ietwat belachelijke ‘SAV’ kwam. De X4 bewees echter dat zo veel mensen dat willen, dat een segmentje lager hetzelfde trucje uitgehaald kan worden. De eerste generatie hield dat tot 2018 vol, toen kwam de volgende en huidige (G02). De X3-broer kwam nu voor het eerst als M (F97) en daarmee werd ook de X4 M (F98) geboren, met de S58B30 zes-in-lijn die je kent uit de M3. Het enige wat je de poepende-hond-versie van de X-modellen moet nageven: als je echt het onderste uit de kan wil halen, is de X4 M sneller dan de X3 M. In dat licht is het ook vreemd dat BMW het verzaakte om een iX4 te bouwen, want coupéversies pakken toch vaak nét een paar extra kilometers actieradius. Het is dan ook de splitsing tussen de X3 en iX3 waar BMW besloot dat de X4 nu bij de auto’s hoort waarvan we afscheid namen in 2025. Maar goed, de nieuwe iX3 is efficiënt genoeg zoals het lijkt. Ook beweert BMW dat de (i)X2 dusdanig gegroeid is dat die X4-kopers ook opvangt.

Wat moet ik nu kopen?

Als je ogen hebt, een X3. Maar die heb je niet want je wilde een X4, dus een X2.

Ford Focus (C519)

Ja, deze doet pijn. Ford heeft in 2025 afscheid genomen van de Focus. Die verscheen in 1998 als baanbrekende C-segmenter om de saaie Escort op te volgen, maar dat is wel een bloedlijn die op en top Ford is. De Focus sloeg in als een bom dankzij bijzondere styling, goede prijs-kwaliteitverhouding en voor wat het is uitmuntende rijkwaliteiten. Vandaar dat sportversies als ST en RS ook altijd goed in de smaak vielen. De Focus overleefde het tot en met 2025 in vier generaties, waarin er ruim 15 miljoen exemplaren verkocht zijn wereldwijd. Ergens is het stoppen op je hoogtepunt, maar de Focus was wel ietwat aan het inkakken nu crossover het toverwoord is in autoland. Bovendien leek Ford een toekomst vol met crossovers te ambiëren, maar de deur voor een Focus-opvolger (evenals een kleine EV die de naam Fiesta kan krijgen) staat altijd op een kier.

Wat moet ik nu kopen?

Uit protest, geen Ford. Maar als de koffie bij jouw Ford-dealer echt de lekkerste van het industrieterrein is: een Explorer EV of Kuga.

Kia Ceed (CD)

De Ford Focus van Kia hoort ook bij de auto’s waarvan we afscheid namen in 2025. De Ceed was Kia’s missie om serieus Europees te worden. De eerste Cee’d, toen nog met apostrof geschreven, was het eerste product van een nieuwe studio voor Kia in Europa, voor Europa. Het resultaat was het hatchback-equivalent van een volkorenbrood: saai, voorspelbaar, maar het doet precies wat je wil en je kan er eigenlijk ook weinig op aan te merken hebben. De Ceed hield het drie generaties vol, werd bijgestaan door een SW-versie, een driedeurs ‘sportmodel’ genaamd Pro_Cee’d, die later de Proceed GT werd. Een soort CLA Shooting Brake-achtige verlengde Ceed hatchback. Initieel leek het erop dat Kia Ford opvolgt door wel de XCeed (een verhoogde Ceed als crossover) te blijven aanbieden, maar inmiddels weten we dat Kia van plan is om de K4 hierheen te halen, dat is een hatchback ter grootte van de Ceed. Maar dat wordt best een spannend en wellicht controversieel apparaat en de potentie om tegen schenen te schoppen maakt het geen Ceed.

Wat moet ik nu kopen?

Een Kia XCeed of even wachten op de K4.

Mazda 2 (DJ)

Ken je de Mazda Demio nog? Het soort auto waar Japan dol op is, een piepklein ‘hoog’ autootje dat optimaal zijn ruimte benut. Het soort auto dat we hier bestempelen als ‘bejaardenbak’. De eerste Mazda2 bleef in Japan Demio heten, maar werd hier dus Mazda2. Alleen qua soort auto was deze uit hetzelfde hout gesneden als de Demio. En eh, dat creëerde een imago wat een potentiële Polo-rivaal (een belangrijk segment) wellicht niet wil hebben. Vanaf 2008 kwam er een gloednieuwe Mazda2 en dat was een wat meer doorsnee hatchback. En vanaf 2015? Toen kwam een nieuwe Mazda2 die profiteerde van de Kodo-designtaal van het merk en dat was zowaar een knappe verschijning voor wat het is. Die auto heeft het met meerdere facelifts tot afgelopen jaar volgehouden, maar nu is echt het doek gevallen. Ietwat ironisch: er wordt nog een Mazda2 verkocht, maar dat is de Hybrid en dat is een rebadge-Yaris. Waarmee Mazda hun ‘eigen’ 2 laat bezwijken maar de Yaris-kloon door blijft verkopen. Ai.

Wat moet ik nu kopen?

De Mazda2 Hybrid natuurlijk, al mag een Yaris ook.

Mazda MX-30 (DR)

Wetende dat je voor een EV echt heel snel moet bijschakelen, is het een godswonder dat de Mazda MX-30 het zes jaar heeft volgehouden. In een wereld waar werd gejaagd op EV’s rond de 40.000 euro was er één toverwoord: actieradius. En dat had de MX-30 niet. Mazda beredeneerde dat lellen van accupakketten bouwen averechts werkt en wellicht is dat niet onterecht. Maar dan is wel de consequentie dat rivalen gewoon meer waar voor hun geld bieden. Als tweede auto is een MX-30 prima, maar voor 35.000 euro een ’tweede auto’ nieuw kopen is een flinke kluif. Mazda probeerde kopers nog te paaien met de R-EV, die een brandstofaggregaat aan boord had in de vorm van een enkelschijfs wankelmotor. Helaas moest de MX-30 toch met pensioen in 2025. Helemaal omdat Mazda met behulp van Changan nu veel serieuzere EV’s kan aanbieden met enorme accu’s. Doei principes.

Wat moet ik nu kopen?

Als je perse EV en Mazda wil is er maar één optie: de Mazda 6e.

Mercedes B-Klasse (W247)

Dat de aanbesteding van nieuwe politieauto’s een deel van je verkopen kost als de aanbieder van het oude model, dat snappen we. Maar nu de politie is overgestapt naar voornamelijk Kuga’s en X1’s, valt kennelijk het bestaansrecht van de B-Klasse ook weg. Geintje natuurlijk, de B-Klasse is gewoon een wat moeilijk model geworden. Initieel werd de B-Klasse neergezet als een iets grotere A-Klasse, die de rol van de ‘oude’ A-Klasse op zich nam toen dat een hatchback werd. De B-Klasse werd een soort midi-MPV, waarvan het een wonder is dat iemand ze nog wil hebben. Toch lijken BMW en Mercedes met de Active Tourer en B-Klasse er nog lang genoeg brood in gezien te hebben. Maar nu is het schluß voor de B en moet je toch toegeven aan de crossover-gekte.

Wat moet ik nu kopen?

Een Ford Kuga, BMW X1 of incidenteel een Cupra Born of Skoda Enyaq. Of als je vaak op de snelweg zit een E450d.

Mitsubishi Eclipse Cross (GK)

We proberen in deze lijst met auto’s waarvan we afscheid nemen weg te blijven van auto’s die gewoon een directe opvolger krijgen. Toch maakt de Mitsubishi Eclipse Cross bij deze generatiewisseling een flinke ommezwaai. Dat was één van de eerste auto’s waar Mitsubishi, in petrolhead-taal, hun afkomst verloederde door de naam van een sportwagen op een crossover te plakken. Waarmee je eigenlijk de deur keihard dicht smijt voor een nieuwe Eclipse als sportauto. Maar goed, de Eclipse Cross, met als speerpunt PHEV-aandrijflijnen, was in ieder geval een echte Mitsubishi, ondanks hulp van Renault-Nissan wel zijn eigen ding. De nieuwe Eclipse is een Renault met een ander frontje.

Wat moet ik nu kopen?

De nieuwe Eclipse Cross, of als je de naam belangrijk vond een Ford Capri.

Mitsubishi Space Star (A10)

En ook al heeft Mitsubishi nu een gamma met vier nieuwe modellen, dat zijn dus allemaal Renaults. De enige ‘echte’ Mitsubishi is de Outlander. Helemaal onderaan het gamma is er nog een Mitsubishi die hoort bij de auto’s waarvan we afscheid nemen in 2025. De Space Star was Mitsubishi’s manier om een spotgoedkope auto aan te bieden en als je gewoon een manier zoekt om droog van A naar B te komen is er niks aan te merken op dit kleine ding. Na meerdere forse facelifts is de tijd gekomen dat de EU-eisen te streng worden voor dit stokoude model. Daarmee valt het A-segment steeds verder uiteen.

Wat moet ik nu kopen?

Een Picanto of i10, of anders Spring, Twingo of Inster, maar een goede e-bike kan ook geen kwaad.

Peugeot 508 (R83)

We mogen geen mooie dingen meer hebben. Peugeot kapte namelijk met de tweede generatie 508, die de bloedlijn van de 40-serie doorzet bij Peugeot. Die tweede 508 was in 2018 toch wel een verademing. Na een brakke periode was het merk bezig met een flinke opknapbeurt qua design en de 508 onderstreepte dat perfect. Fraaie lijnen, prachtig silhouet en bovendien op en top Peugeot. Het begon met een sedan die bijna coupé-achtige proporties had, later volgde een SW. Voor de sportieveling bedachten de Fransen het label Peugeot Sport Engineered, want de sportief aangeklede top-508 kreeg 360 pk uit een 1.6 met elektromotoren. Dat label verviel, maar nu vervalt ook de hele 508 vanwege gebrek aan interesse. Peugeot heeft geen opvolger op de planning staan, maar sluit de return van een premium-model niet uit wanneer daar vraag voor is.

Wat moet ik nu kopen?

Volgens Peugeot een 3008, maar een Volvo S60 of V60 lijkt een betere optie.

Porsche 718 GT4 RS / Spyder RS (982)

Oké, vorig jaar hebben we de Porsche Cayman en Boxster ook al benoemd. Maar dat was met de asterisk dat je ze nog wel kon kopen, maar dan enkel als 718 Cayman GT4 RS of Boxster Spyder RS. De reguliere modellen moeten aan de EU-eisen voldoen, maar de zeer beperkt gebouwde RS-modellen konden dit door hun kleine oplage ontwijken. Maar goed, die beperking betekent wel dat er een tijd van gaan aan de horizon staat, en dat is in 2025 gebeurd. Daarmee is de instap-sportwagen van Porsche even helemaal niet beschikbaar en was de initiële planning om de opvolger enkel als EV aan te bieden. Niet getreurd: Porsche schijnt toch de mogelijkheid open te houden voor een benzinemotor in de juniors.

Wat moet ik nu kopen?

Voor de bloedhete nieuwe RS-modellen moet je lang wachten, dus dan toch maar een 911 doen?

Suzuki Jimny (JB74W)

Het voelt alsof we om de haverklap afscheid nemen van de Suzuki Jimny, maar ook wat betreft auto’s waarvan we afscheid nemen in 2025 staat de Jimny er wederom bij. Het ligt erg gecompliceerd, maar de realiteit is simpel: het is de nicheauto aller nicheauto’s. Als je een potente offroader wil bouwen, moet je eigenlijk op elk ander vlak concessies maken. In het geval van de Jimny is één van die concessies dat dit ding never nooit de strenge eisen van de EU gaat halen. Er is nog tijdelijk geprobeerd om de Jimny in leven te houden middels de Commercial-versie zonder achterbank (als bedrijfswagen), maar ook dat is nu ten einde. De Jimny wordt in theorie doorgebouwd, maar dan enkel voor Japan en een beperkt aantal exportmarkten.

Wat moet ik nu kopen?

Als je die vraag serieus stelt, was de Jimny niet uit productie gegaan. Alternatief: Jeep Avenger 4×4.

Suzuki Swace (E210)

Gekke rebadges, ze zijn er nog genoeg. Toen duidelijk werd dat een PHEV je CO2-cijfers enorm kan drukken, besloot Suzuki om twee hybrides te lenen van Toyota. De Across en de Swace, waarvan die laatste een Corolla Touring Sports met een Suzuki-logo is. Het is de minst Suzuki-achtige Suzuki van de afgelopen jaren, waar het merk vooral uitblinkt in kleine value-for-money-auto’s. Nu de koers weer gewijzigd is, hebben zowel de Across als de Swace geen verkoopargumenten meer voor het Japanse merk. Bevestiging dat de Across ermee kapt hebben we niet (de laatste communicatie noemt het een tijdelijke stop), maar de Swace is niet meer in productie.

Wat moet ik nu kopen?

Wat je waarschijnlijk toch al wilde kopen, een Toyota Corolla Touring Sports.

Suzuki Swift Sport (ZC33S)

Het is druk bij het afscheidsfeestje van Suzuki. Maar goed, het gemis van de Jimny (helaas te duur) en de Swace (ietwat nutteloos) is niet gigantisch. Wat wel een gemis is: bij de introductie van de nieuwe Swift werd duidelijk dat de Sport-versie niet terugkeert. Waar de Swift in elke vorm een lekkere lichtgewicht kart voor de openbare weg is, was de versie waar Suzuki een potente motor instopte en toen het chassis verder afstelde wel erg hilarisch. En zo simpel. Lichtgewicht basis, 140 pk sterke turbomotor van een Vitara en toch op elke snelheid lol. Er is geen keiharde bevestiging dat de Swift Sport nooit meer terugkeert, maar de kans is klein.

Wat moet ik nu kopen?

Een jaarabonnement op de kartbaan.

Volkswagen Arteon Shooting Brake (Typ. 3H)

Vorig jaar zetten we in dit overzicht de Volkswagen Arteon neer, met de kanttekening dat de Shooting Brake blijft bestaan. Zo snel kan het tij keren: ook de Shooting Brake staat nu op de lijst van auto’s waarvan we afscheid nemen in 2025. De Arteon volgt de bloedlijn van een ‘stijlvol’ model op Passat-basis om naast de praktische Passat te bestaan, begonnen als Passat Comfort Coupé of CC. Bij de tweede generatie op basis van de Passat B8 werd dit de Arteon en toen die gefacelift werd kwam daar de Shooting Brake bij als stijlvol doch minder praktisch Passat Variant-alternatief. Volkswagen leek vol in te zetten op estates door de Arteon en Passat sedan de laan uit te sturen en de Passat Variant, Arteon SB en ID.7 Tourer te houden. Dat verandert nu toch: de Arteon kapt er volledig mee. Inclusief de topversie, de 320 pk sterke Arteon R.

Wat moet ik nu kopen?

Een Volkswagen Passat R-Line, of een ID.7 GTX als je elektrisch aandurft.

Volkswagen T-Roc Cabrio (AC7)

Volkswagens en cabrio’s, het is een verhaal van uitersten. Enerzijds is een dakloze variant voor veel Volkswagens belangrijk geweest, de Kever en Golf incluis. Toch was Piëch een notoire cabrio-hater, vandaar dat modellen als de Golf IV cabrio (een IV-frontje op een III geboetseerd) voelen als tegenzin. Toen de Kever terugkeerde als New Beetle kwam die ook dakloos en tussen de Eos en Golf Cabrio en als laatste de New Beetle II is er toch vrijwel altijd een dakloze Volkswagen geweest. Grote successen waren het overigens niet. Wat werkt om dichte auto’s succesvol te maken? Een crossover ervan bouwen. Dus zaagde Volkswagen het dak van een T-Roc af en bracht hem uit als driedeurs met een stoffen kap. Grappig genoeg was de T-Roc Cabrio bepaald niet een slechte scoorder, qua cabrio’s deed ‘ie het zelfs vrij goed. Hij werd overigens gebouwd naast de Porsche Boxster in de Karmann-fabriek. Werd, want de Cabrio-versie overleeft de wisseling naar de nieuwe generatie T-Roc niet. Het idee is leuk, maar zoals Ronald Goedemondt dan zegt: het is net een sombrero, je moet hem niet daadwerkelijk op je hoofd gaan zetten.

Wat moet ik nu kopen?

Een schandblok en een paar vrienden om tomaten naar je te gooien.

Volvo V90

Het afscheid van deze lijst wordt gedaan door één van de auto’s waarvan we helaas niet hoopten afscheid te hoeven nemen in 2025. Volvo heeft de laatste V90 in elkaar geschroefd. Die kwam in 2016 als een auto die Volvo serieus moest gaan neerzetten als premiummerk, door zijn pijlen direct te richten op de A6, 5 Serie en E-Klasse. Over de ups en downs van de V90 hebben we het vaak genoeg gehad, ondanks vermogens tot over de 400 pk wel altijd uit een viercilinder, een sterke nadruk op hybride en wisselende verhalen over of Geely-Volvo’s nou wel of niet goede auto’s zijn. De V90 bewijst dat het allemaal irrelevant is als het gewoon een bloedmooie auto is. Want dat is het. Was het. Snik.

Wat moet ik nu kopen?

Daar hebben we een mooi lijstje voor!