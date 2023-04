Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Australië 2023

Wie gaat het snelste down under, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië?

Voorafgaand aan de Grand Prix van Australië zijn de verwachtingen bij Red Bull hooggespannen. Het team van Max Verstappen is in de eerste twee races zeer dominant geweest. Bijna werd de maximale puntenscore binnengehaald. Alleen het puntje voor de snelste ronde ging verloren in Bahrein, omdat Zhou in de slotfase voor zacht rubber ging.

Toch heeft Red Bull historisch gezien reden om minder optimistisch te zijn voor de race in Australië. Het team won er slechts één keer en dat was in 2011 met Vettel. Het is gek, maar we zien het wel vaker dat teams om onverklaarbare redenen jarenlang matig gaan (of juist heel goed) op specifieke circuits.

Het is dus de vraag of Red Bull de trend kan breken. De vrije trainingen geven er wel alle reden toe om dat te denken. Verstappen was de snelste in VT1 en VT3. Alleen in VT2 heeft Alonso de Nederlander de kaas van het brood gegeten. De Aston Martin zit vermoedelijk weer het dichtst in de buurt. Een dark horse is Ferrari, dat op het oog niet voor toptijden is gegaan in de trainingen. De grote uitdaging voor team rood is de rees pees. Maar in theorie zouden de Fezza’s over één ronde heel snel kunnen zijn…

Q1

Albonio en Sargeant zijn de eersten die op pad gaan. Sargeant maakt echter een vout en spint de baan af. De Amerikaan kan gelukkig door. Het is het Amerikaanse team van Haas F1 dat vervolgens het snelste is, met HUL op P1 en MAG op P3. Er zijn echter maar zeven coureurs die een tijd op de klokken zetten voordat er een rode vlag valt.

Perez schuift de baan af bij het aanremmen van de rechts-links knik na het korte soort van rechte stukje na start-finish. De Mexicaan raakt de boarding niet, maar komt wel vast te zitten in het gravel. Aangezien hij in een stuk van het circuit staat waar je kneiterhard terechtkan komen als je de remzone mist, besluit de wedstrijdleiding de sessie te onderbreken.

Als alles weer losgaat, pakt Verstappen al snel de beste rondetijd. De twee Astons sluiten aan op gepaste afstand. Drie tienden voor ALO, zes tienden voor STR. Een aantal van de traditioneel mindere teams lijken vrij goed te gaan. Dus de coureurs van Ferrari en Mercedes moeten aan de bak. Met name Albon en Hullkenberg gaan als een speer. Nyck de Vries doet zijn best om Tsunoda voor het eerst te verschalken en Q2 te halen met de Alpha Tauri.

Het zijn Zhou, Sargeant, Piastri, Bottas en Perez die in de gevarenzone bivakeren aan het einde. Perez is sowieso uitgeschakeld, de rest heeft nog een kans. Bottas haalt het niet, Zhou ook niet, Piastri ook niet en Sargeant uiteindelijk ook niet. De Amerikaan komt als achttiende minder dan een tiende tekort op een plekje bij de eerste vijftien. Zo close is dat dus in het middenveld. DEV is marginaal sneller dan Tsunoda en de beide AT’s gaan door naar Q2.

Q2

ALO zet de eerste toptijd in Q2. Verrassend genoeg is Stroll dit keer iets sneller. Dan zien we echter wat we al enigszins vermoed hadden. Leclerc laat opeens de echte snelheid van de Ferrari zien en gaat net wat harder dan de Astons. Het zit dicht bij elkaar, wat ook blijkt uit het feit dat Sainz aansluit achter team groen.

Verstappen heeft echter de beste pace. Onze held is niet eens de snelste in de eerste en tweede sector. Maar de derde sector van MV1 en de Red Bull is zo goed dat Max alsnog naar P1 gaat. Het verschil is mogelijk net wat minder groot dan we verwacht hadden. Maar Verstappen moet desalniettemin de favoriet voor pole position heten.

Hulkenberg is wederom verrassend snel en gaat naar P5. Zijn teammaat heeft het moeilijker. Ook de twee Alpha Tauri’s gaan niet geweldig. De coureurs hebben zo weinig last van bandenslijtage dat ze veelal gewoon doorrijden op dezelfde set softs. Daardoor verandert de volgorde voortdurend. Albon zet een goede ronde neer en gaat zelfs voor een paarse tweede sector.

Gasly verbetert zich nog naar P4, maar dat wordt P5 als Hulkenberg ‘gewoon’ P3 pakt. Des te opvallender, daar Magnussen niet verder komt dan P13. De Vries lijkt even het interne duel met Tsunoda te winnen, maar dat gebeurt uiteindelijk toch weer niet. DEV geeft twee tienden toe op de Japanner. Het is het verschil tussen P12 en P15. Ook Ocon, Norris en Magnussen liggen eruit. De Fransman leek de hele sessie sneller dan Gasly, maar komt uiteindelijk zeven duizendsten tekort op een plekje in Q3.

Q3

En dan nog even pole position binnenhalen voor Max dus. Of kan er toch iemand verrassen? Het is VER zelf die het bal aftrapt. Met regen in de lucht is het wel zo verstandig niet te slim proberen te zijn met de tijd. Max maakt een klein foutje in de laatste sector en gaat naar een 1:17.5. Dat is niet goed genoeg. Alonso, Leclerc, Sainz Russell en Hamilton zijn sneller. Stroll heeft nog geen tijd gezet.

In zijn tweede ronde lijkt Verstappen weer niet geweldig onderweg te zijn. Groen in sector 1, geel in sector 2. Ook in de laatste sector is VER dit keer niet de snelste. Maar bij elkaar opgeteld, is het op een of andere manier toch nét genoeg voor P1. Negen duizendsten is het verschil met HAM.

Stroll doet een rondje helemaal in zijn eentje. Hij is drie tienden langzamer dan Max. Daarmee staat hij zevende. Het is extreem close in deze kwalificatie. Maar dan pakt Max toch de handschoen op. Hij rijdt toch nog een echt goede ronde en pakt een halve seconde op de rest.

ALO gaat naar P2, maar wordt dan verschalkt door de twee Mercs. Russell is uiteindelijk toch nog sneller dan Hamilton. Na ALO is de volgorde Sainz, Stroll, Leclerc, Albon, Gasly en Hulkenberg. De Duitser blijkt uiteindelijk dan toch niet in staat om een hele verrassende top-5 te pakken. Desalniettemin is Q3 voor hem een goed resultaat. En Mercedes dus…Komen ze er stiekem toch weer aan? Of verzuipen ze morgen weer op race pace ten opzichte van de Astons en de Red Bull? We gaan het zien, op de vroege zondagochtend!