We verkochten flink minder occasions aan elkaar in 2021

Als particulieren onder elkaar hebben we in 2021 een stuk minder occasions verkocht dan in 2020.

Aangezien we hier op Autoblog zijn en niet op OV-blog is de kans groot dat je altijd al liever de auto pakte dan het OV. Met de komst van een zeker virus gingen steeds meer mensen er zo over denken. Het resultaat: in 2020 werd er een recordaantal occasions verkocht.

Inmiddels hebben we het tweede volle coronajaar achter de rug. Wat is nu de stand van zaken qua occasions? Bovag rapporteert. Ook in 2021 werden er weer meer dan 2 miljoen occasions verkocht. Om precies te zijn waren het er 2.008.222. Dat betekent dat de occasionverkoop weer ietsje in de min zat, want in 2020 waren dat er nog 2.025.564.

Er werd flink minder gehandeld in occasions tussen particulieren onderling. Het aantal occasions dat in 2021 verkocht werd zonder tussenkomst van een autobedrijf zakte namelijk van 740.398 naar 674.251.

De Bovag is echter tevreden, want autobedrijven verkochten wél weer meer occasions. Via de vakhandel vonden 1.333.971 occasions een nieuw baasje, tegenover 1.285.166 in 2020. Daarmee werd ongeveer tweederde van de tweedehandsjes via de vakhandel gekocht.

Wat de populairste occasions betreft zijn er geen verrassingen. Volkswagen is de grote nummer één, met 265.019 verkochte occasions in 2021. Dat is maar liefst 13% van het totaal. Peugeot volgt op gepaste afstand met 184.104 occasions. Opel maakt de top drie compleet. Qua modellen waren de Volkswagen Golf, Volkswagen Polo en Opel Corsa de grote favorieten. Spannender dan dat kunnen we het ook niet maken.

Foto: AB-lezer @937no1 kocht ook een occasion in 2021, een Alfa 156 GTA!