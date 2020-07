Is de nieuwe MINI Countryman JCW de leukste kleine SUV?

De facelift van de MINI Countryman bereikt ook de JCW.

Iedereen ‘moet’ aan de SUV’s. Gewoon, omdat het zo fijn is dat je lekker hoog kan zitten in elk type auto. Ook karaktermerken zoals MINI maken zich hier schuldig aan.

Countryman

Want MINI wist de tongen los te maken toen ze hun arsenaal uitbreidden met de Countryman in 2010. De driedeurs MINI kenden we toen natuurlijk als de historische knipoog, met de Clubman als ook historisch verantwoorde praktische versie. De Countryman was en is een SUV in hart en nieren. Hoge zit en grote afmetingen: volgens de MINI-puristen precies wat een MINI níet moet zijn.

Succes

Maar dat mag voor MINI de pret niet drukken en sindsdien is de Countryman een vaste toevoeging aan het gamma. De inmiddels tweede generatie krijgt een leuke JCW-versie. Het label John Cooper Works wordt gebruikt voor de leukste MINI’s. Zo is de JCW de leukste versie van de MINI Countryman. En kom op, stiekem is dat toch gewoon een leuke SUV? Zo is één plus één, twee.

Vernieuwing

MINI heeft recent de Countryman voorzien van een facelift. De auto gaat al een gezond aantal jaartjes mee. Bovendien werd de Countryman JCW ook al eens voorzien van een kleine update in 2019. Dat is goed nieuws en slecht nieuws, daar komen we zo even op terug.

Update

De update is mooi voor mensen die vooral ergonomisch de MINI Countryman JCW vonden achterlopen. Zo wordt het infotainmentsysteem aangepast: het nieuwe 8,8 inch grote scherm is altijd online voor MINI-service (verkeersinfo in de navigatie en overige functionaliteit waar internet voor nodig is) en is het systeem klaar voor Apple CarPlay, Android Auto en de stemassistent Amazon Alexa. Ook een 5 inch scherm dat fungeert als klokkenwinkel is nieuw.

Exterieur

De facelift van de Countryman omvatte ook een paar kleine wijzigingen wat betreft de buitenkant. Ook die kun je nu vinden op de JCW. Zo is het rode accent in de grille anders, de koplampen zijn anders met nieuwe LED-techniek en een persoonlijke favoriet van ondergetekende: de JCW beschikt nu ook over de LED-achterlichten met Union Jack-patroon.

Prestaties

Komen we nu even terug bij die update uit 2019. De originele Countryman JCW uit 2017 had 231 pk en 350 Nm, de 2.0 liter viercilinder levert sinds 2019 een nette 306 pk en 450 Nm. Daarmee sprint de MINI Countryman JCW naar 100 in 5,1 seconden. Dat verandert niet met deze update: alle cijfers zijn identiek. Ook de achttraps Steptronic-automaat is ongewijzigd. Vinden we dat erg? Mwah. Het zijn nog steeds nette cijfers voor een compacte SUV.

Kleine wijzigingen

Wel zijn er kleine dingen veranderd. De uitlaten bijvoorbeeld, die zijn ietsje groter in diameter en leveren een iets beter geluid. De carrosseriestructuur is gewijzigd om strakker de bocht in te kunnen duiken. Datzelfde geldt voor de opnieuw afgestelde vering, allemaal bedoeld om het een leukere auto te maken voor in de bochten. Dynamic Stability Control en nieuwe remmen rondom maken de auto af.

Dubbel gevoel

Enerzijds klinkt het allemaal leuk, een goed sturende SUV waarderen we altijd. Anderzijds krijg je dezelfde motorspecs met een lager gewicht in de nieuwe MINI JCW GP. Keuzes maken, doe het. Maar wil je een compacte SUV met pit, dan is de JCW een leuke optie. De auto is beschikbaar vanaf november dit jaar, prijzen worden zo snel mogelijk bekend. Het kan een duur grapje worden: de huidige staat voor bijna 60.000 euro te boek. Momenteel overigens niet, dus geïnteresseerden moeten sowieso wachten op de nieuwe die in november uitkomt.