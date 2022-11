Genesis X Convertible is schitterende EV

Ze mogen wat ons betreft deze Genesis X Convertible zo voor de deur zetten. Wat een beauty!

Als je kijkt naar de auto’s die je nieuw kunt kopen zal je een ding opvallen: cabrio’s zijn er bijna niet meer. Een paar Duitse merken verkopen ze nog wel, in veel gevallen zijn dat modellen die een beetje op leeftijd beginnen te raken. Denk aan de open versies van de Audi TT, Audi A5, Audi R8, BMW 8 Serie en Mercedes-Benz E-Klasse.

Bij Mercedes-Benz is onlangs de productie van de C-Klasse cabrio stopgezet en het is bekend dat een nieuwe ‘CLE’ de C én E gaat vervangen. Het segment van grote luxe cabrio’s is niet meer zo heet als deze vroeger was.

Derde ‘X’-model

Maar daar brengt Genesis vandaag verandering in. Dat doet het luxemerk van Hyundai met de Genesis X Convertible. Het is de derde van de Genesis ‘X’-trilogie. De eerste was de Genesis X Coupé en de tweede Genesis X Speedium Coupé. Dit is de open versie. In technisch opzicht zijn ze gelijk aan elkaar.

Dat betekent dat we ein-de-lijk een elektrische cabriolet hebben. Natuurlijk, er was ooit een elektrische Smart met open dak, maar de Genesis X Convertible is een ‘echte’. De cabrio doet net als de coupé alles goed.

Aan de voorkant is er heel weinig overhang, waar collega @jaapiyo erg blij mee zal zijn. Net als de andere concepts is deze cabrio ook ontzettend clean doch herkenbaar.

Dak Genesis X Convertible

Het dak is (helaas) niet van stof, maar van metaal en kan opklappen. Hoe dat in zijn weer gaat, geen idee. Wel moeten we zeggen dat dit dan de mooiste vierzits cabrio is met klapdak. De keuze voor een metalen klapdak is wel opmerkelijk, want de BMW 4 Serie, BMW Z4 en Mercedes-Benz SL zijn juist overgestapt naar stof.

Het interieur is eveneens beeldschoon. Het mooie is dat ze wél gebruik maken van moderne technologie, maar dat niet extreem benadrukken. Die elektrische schermen die de consument nu modern vindt, zijn over 10 jaar verouderd. Het scherm is nu om de bestuurder gedraaid.

Dat is erg handig, want autofabrikant denken nog altijd dat een touchscreen midden op het dashboard prettig is (nee, dat is het niet). Nu zit alles onder handbereik, bij deze Genesis. Uiteraard zijn er geen directe productieplannen voor de Genesis X Convertible, maar wat ons betreft mogen ze alledrie zo in productie.

Meer lezen? Deze 11 vierzits cabrio’s gingen aan onze neus voorbij!