Waarom de Formule 1 alle chips op Las Vegas zet

In 2023 is het dan zo ver: de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas zal weer worden verreden. Dit maakt de race in Sin City uniek.

De Formule 1 is eigenlijk al sinds de inceptie in 1950 een belachelijk succes. Oké, tuurlijk, in de begindagen was het vooral een feest voor telgen van rijke geslachten en onverbeterlijke vrijbuiters. Over het algemeen werden de races echter altijd al goed bezocht en was er veel animo voor de sport. Logischerwijs in eerste instantie vooral vanuit Europa, maar zeker vanaf de jaren ’60 werd de sport ook snel populair in bijvoorbeeld Japan en Zuid-Amerika. Bernie zag het gebeuren, verzamelde de rechten bij elkaar en werd er steenrijk van.

Scott Speed

Nu was er echter altijd een uitzondering op bovenstaande. Namelijk Zandvoort Amerika. In Amerika kwam de Formule 1 maar niet van de grond. De reden was nooit zo goed aan te wijzen. Er waren af en toe best aardige F1 coureurs uit Amerika, zoals Phil Hill, Dan Gurney, Peter Revson, Mario Andretti (oké, soort van Amerikaans), Eddie Cheever en niet te vergeten Scott Speed. Tevens heeft Amerika een grote auto industrie. Ford leverde vaak winnende motoren. Voor een land dat graag de pinnacle van alles wil zijn, was het gek dat men de pinnacle of motorsport links liet liggen.

The Glen

Wellicht was het het gebrek aan races in ‘Murica, gekoppeld aan de ongunstige starttijden voor Amerika van de races in Europa. Men heeft het meermaals geprobeerd dit euvel te verhelpen. Lange tijd was er de race op Watkins Glen. ‘The Glen’ is een mooi, traditioneel circuit in de buurt van New York. Althans, in de Amerikaanse definitie van ‘in de buurt’. Het circuit ligt in de Staat New York, maar zo’n 400 kilometer verwijderd van New York City. In de jaren ’80 werd het echter, net als Zandvoort, toen al te oud, te gevaarlijk en te impopulair voor de Formule 1.

Caesar salad

Het circus zocht zijn heil op verschillende stratencircuits in grote steden. Een beetje zoals de Formule E tegenwoordig doet. Meestal gebeurde dat echter zonder al teveel succes. Races in Dallas, Phoenix en Detroit sloegen niet aan bij het publiek en verdwenen al snel weer van de kalender. Misschien wel de grootste aanfluiting was echter de Caesar Palace Grand Prix in Las Vegas.

Parkeerplaats

Ondanks dat de race in 1981 het podium was voor de seizoensontknoping (Piquet werd vijfde en stal zo zijn eerste titel van Carlos Reutemann), had eigenlijk niemand lol in de race. Dat kwam onder andere door de weinig inspirerende layout en locatie van de baan. Gekscherend werd deze ook wel de Caesar Palace Car Park genoemd. Een blik op de layout laat zien dat men waarschijnlijk gelijk had.

Revanche

Een dikke veertig jaar na dato, liggen de zaken echter allemaal anders. De Formule 1 is eindelijk booming business in de Verenigde Staten. Velen schrijven het toe aan Netflix en de serie Drive to Survive. Misschien is het ook gewoon moderne technologie en de magie van uitgesteld kijken. Hoe dan ook; de Formule 1 ís nu van Amerikanen en de thuismarkt is er succesvol warm voor gemaakt.

Meer races in Amerika zijn nu niet zo zeer meer de gehoopte katalysator om de F1 populair te maken, maar om de populariteit uit te nutten. Volgend seizoen zullen er drie F1 races in Amerika verreden worden. Naast de races in Miami en in Austin, komt er nu andermaal een race bij in Las Vegas. Gelukkig zal dat echter niet plaatsvinden op bovenstaande baantje. Dat kan ook niet meer, want waar die ooit lag staan nu wat gebouwen.

Formule 1 organisatie zelf eigenaar (soort van)

Uniek aan de race is dat de Formule 1 organisatie deze zelf organiseert. Wellicht denk je dan ‘huh, wie doet dan de andere races?’. Wel, in principe worden alle andere races georganiseerd door een andere organisatie die optreedt als race promotor. Dit kan een overheid zijn, maar ook een private partij of een mix tussen beide. De organisatie betaalt dan een bedrag aan Liberty Media om een Formule 1 race te mogen houden, waarna het circus op bezoek komt.

30 milli

De bedragen doe hiervoor neergeteld worden verschillen nogal en zijn het gevolg van koehandel. Gemiddeld vraagt Liberty Media een miljoen of dertig voor dit privilege. Circuits als Spa en Silverstone hebben echter iets meer macht om een betere prijs te krijgen, dan een willekeurige nieuwe race in de zandbak. Simpelweg omdat diehard fans boos worden als alle ’traditionele circuits’ van de kalender verdwijnen. Niemand daarentegen zal heel erg lamenteren als de Grand Prix van Bahrein verdwijnt.

Formule 1 doet het helemaal zelf

Las Vegas zal echter (voor nu) uniek zijn, in die zin dat de Formule 1 organisatie zelf optreedt als organisator en promotor van het evenement. Het heeft daartoe ook zelf enorm in de buidel getast om een en ander mogelijk te maken. Hoewel het hier om een stratencircuit gaat, komt er bijvoorbeeld een permanente ‘basis’, die als paddock fungeert maar waar vanuit ook de race opgezet wordt. Voor de race van volgend jaar zal deze plek ook dienen om de vangrails te fabriceren. Naar verluidt is voor het stukje land waar deze basis op rust alleen al 240 miljoen Dollar betaald.

Hotel, Motel, Holliday Innnnn

Daarnaast zijn er de uitdaging van elk stratencircuit, maar dan misschien nog een niveautje hoger. Om een saaie baan zoals die van de jaren ’80 te vermijden, moest en zou er over de fameuze ‘Strip’ gereden worden, de straat waar alle grote hotels en dergelijke aan gevestigd zijn. Echter, die hotels hebben gasten, waarvan enkelen misschien niet eens zin hebben in de race.

Carsten en Hermann

Daarnaast zijn er werknemers, moet de bevoorrading op peil gehouden worden, et cetera. Tegelijkertijd moet alle medische staf ergens terechtkunnen en snelle toegang hebben tot het circuit. Iedereen moet overal wel in en uit kunnen dus. Het vormgeven van het circuit is zo telkens een uitdaging tussen een gave baan creëren en de houdbaarheid garanderen. Carsten Tilke, zoon van Hermann Tilke, legt uit:

Of course, in a city, you are restricted by the buildings, but we also try then to get the most out of it. Sometimes you can influence [the racing] a bit. If the roads are wide you can shift them a little bit, where to position the track, how is the radius of the corner, try to use corner combinations, where you have attack, overtake, counter-attack, so you have, like, cool racing action. Carsten Tilke, geen familie van Carsten Jancker

Wellicht ook daarom, dat een kleinere partij het gewoon niet voor elkaar zou kunnen boksen om dit gebeuren te organiseren. Enfin, de Formule 1 zet dus alle chips op Las Vegas om nóg populairder te worden in Amerika. Hij. Maakt. ‘M. Gewoon. Goede keuze, of zet jij liever de waarde van je huis op groen tijdens de roulette?

Dank Hans voor de tip!