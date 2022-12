Britten zien geen herstel vertrouwen tussen Verstappen en Perez

Nieuws vanuit Old Blighty: men vermoedt dat er geen herstel van vertrouwen is tussen Verstappen en Perez en dat dat zich gaat wreken.

Het is nog even wachten op het nieuwe F1 seizoen, dus is het de tijd van speculaas. We hebben een jaar achter de rug waarbij Ferrari het heel even voor elkaar leek te hebben, maar Max Verstappen en Red Bull uiteindelijk toch erg dominant waren. Dat is natuurlijk prima uit ‘hup, holland hup’-perspectief. Doch op de redactie zien we liever dat Verstappen kampioen wordt na een epische knokpartij, zoals in 2021.

Gelukkig is in de winter altijd alles mogelijk. In theorie kan ieder team opeens de kostbare halve tel vinden die de hele rangorde op zijn kop zet. Volgend jaar gaan we voor het eerst ook (een beetje) zien, of de nieuwe regels van de Formule 1 hierop invloed hebben. Kampioen Red Bull zal immers minder ontwikkeltijd krijgen als de rest. Kan een team als Aston Martin, dat zevende is geworden, echt profiteren van de extra mogelijkheden die ze hebben ten opzichte van de zes die daarvoor eindigden?

De tijd zal het leren, maar in de speculaas zit wel een bepaalde lijn. Overal lees je dat Mercedes volgend jaar weer ‘gewoon’ mee zal doen voor de titel. Van Ferrari lijkt men minder te verwachten. Dus zou het dan weer een strijd worden tussen Red Bull en Mercedes. Of Verstappen in dat geval de volle support van teammaat Perez kan verwachten na het gebeuren in Brazilië, is volgens Sky Sport mannen David Croft en Karun Chandhok maar helemaal de vraag. Sterker nog, zij verwachten van niet. Croft zegt over de kwestie:

There has to be trust issues there. You need to be able to trust your team and as a driver, trust your team-mate. Whatever went on in Monaco, and the assumption is that there was something about Checo’s crash that wasn’t misfortune, shall we say…If it wasn’t an act of misfortune, there is a trust issue there. And in the back of your mind, I don’t care who you are, you’re thinking ‘will they do that again? I don’t see how it gets repaired. David Croft, geen familie van Lara Croft

Ook Karun Chandhok denkt dat iets dergelijks nooit helemaal uit het hoofd van een coureur is:

I, putting my driver hat on can tell you, I still remember drivers who have blocked me on a qualifying lap in 2007. I think we’ll only find out the true damage done by Brazil next year at a moment where Checo is asked to help Max and I think that is going to be interesting. Karun Chandhok, reed ook ooit een paar GP’s

Waarvan akte. Voel jij ook nog wrok voor iets wat iemand je ooit heeft aangedaan? Laat het op deze kerstdag los, in de comments!