Suzuki vervalst resultaten van emissietests

Het merk trekt zelf aan de bel bij de instanties.

Sjoemelen is van alle tijden, over de hele wereld. Blijkbaar. Suzuki heeft namelijk bekendgemaakt aan het Japanse ministerie van Transport dat ze hebben gesjoemeld met de resultaten van onderzoeken naar emissiecijfers. Dit keer zijn het geen aanklagers of onderzoekers die een fraude aan het licht stellen, maar het is de automaker zelf die het boetekleed aantrekt.

Suzuki zegt tot de ontdekking te zijn gekomen dat medewerkers betrokken zijn geweest bij het vervalsen van emissietests. In augustus stuitte het merk al op vervalsingen en men is er nu achter gekomen dat er nog meer zaken speelden. Alle gevallen zijn doorgegeven aan het ministerie van Transport. Het gaat niet alleen om vervalsingen bij de personenauto’s van het merk, ook de emissietests van de motorfietsen zijn betrokken bij de fraude.

Het ministerie zegt een onderzoek te hebben gestart naar aanleiding van de bekentenissen van Suzuki. Als de resultaten van dit onderzoek bekend zijn zal er worden gekeken welke consequenties Suzuki kan verwachten voor het plegen van fraude met de emissietests.

In een Japans statement laat het merk weten mee te werken met de autoriteiten. Verder wil Suzuki excuses aanbieden aan de klanten en zakenpartners omdat het vertrouwen is geschaad.

Foto: clown en een acrobaat in een Suzuki Santana SJ410