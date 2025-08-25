Het is bevestigd. Porsche gooit de handdoek in de ring

Het is zover. Porsche ziet het niet meer zitten…

Porsche had ooit de stoutmoedige droom om zijn eigen batterijen te bouwen. Geen inkoop bij de Chinezen, geen afhankelijkheid van Koreaanse giganten, nee: in Kirchentellinsfurt zou een fabriek verrijzen die 20 gigawattuur per jaar kon uitspugen, goed voor pakweg 200.000 elektrische Porsches.

CEO Oliver Blume noemde dat destijds het kloppend hart van de elektrificatiestrategie, de Duitse overheid gooide er 60 miljoen subsidie tegenaan, en in Zuffenhausen werd er trots over gedaan alsof men het recept voor de heilige graal had gevonden.

Fast forward naar nu, de champagnekurken zijn vervangen door ontslagbrieven. Cellforce, de batterijdochter van Porsche, wordt teruggebracht tot een schim van wat het moest zijn. 200 van de 290 medewerkers mogen hun bureau leegmaken. Alleen de ontwikkelaars die nog een beetje aan ‘performante’ accucellen mogen sleutelen, blijven over. Het gonste al dagen in de Duitse pers en vandaag kwam de bevestiging: Porsche stopt de eigen batterijproductie.

Porsche gooit de handdoek in de ring

Het nieuws doet pijn, niet alleen in Stuttgart maar ook in de rest van Europa. Nog maar kort geleden viel Northvolt om, de grote Scandinavische hoop in bange dagen als het op accuproductie aankwam. Iedere keer blijkt weer dat grootschalige batterijproductie een huzarenstukje is waar bijna niemand buiten Azië echt grip op krijgt.

De Chinezen en Zuid-Koreanen bouwen fabrieken alsof het Legoblokjes zijn, terwijl Europese projecten struikelen over kosten, complexiteit en schaal.

Daarbovenop komt dat de elektrificatie van Porsche zelf inmiddels een paar versnellingen lager staat. De 911-klant wil gewoon benzine ruiken en schakelpookjes voelen, niet stilletjes naar 100 suizen zonder soundtrack. Tweedehands Taycans blijken sneller in waarde te halveren dan je ze kunt opladen, en in de boardroom kijkt men jaloers naar Lamborghini en Bentley die hun grootse EV-plannen inmiddels in de prullenbak hebben gedeponeerd.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, zit Porsche commercieel ook klem. De cruciale Chinese markt zakt in elkaar, terwijl de Verenigde Staten plots een stuk minder vriendelijk zijn dankzij een importheffing van 25 procent die Donald Trump eigenhandig uit de lucht toverde. Voor een merk dat toch al balanceert tussen exclusiviteit en winstgevend volume is dat een tik die hard aankomt.

Het idee van de Duitse batterij-autonomie ligt dus voorlopig op de plank naast de faxmachines en de V12’s. Porsche blijft nog wel spelen met de ontwikkeling van high-performance cellen, maar de massaproductie? Die is voorlopig weer veilig teruggegeven aan de landen waar men batterijen gewoon wél in de vingers heeft.

En dus gooit Porsche de handdoek in de ring. Wel zonde.