Wel of niet bijtellen: 5 zaken om rekening mee te houden

Bijtelling, bijtelling, bijtelling. Het afgelopen jaar ging het in de autoleasewereld nergens anders over.





Niet zo gek ook, want de regels veranderen regelmatig. Het begint natuurlijk bij de basis. Is bijtelling betalen over de zakelijke auto überhaupt wel interessant in jouw situatie? Vijf punten waar je in ieder geval rekening mee moet houden als het over bijtelling gaat.

1. Je mag maar 1 keer per jaar keuze maken wel of niet bijtellen

Dit klinkt misschien heel droog, maar het is heel feitelijk. Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt zit je hier minimaal een jaar aan vast. Denk hier dus niet een nachtje over na, maar ga serieus eens aan tafel de financiële situatie schetsen. Het zou zonde zijn als je een maand na het maken van de keuze spijt hebt, want de overige 11 maanden is er geen weg terug.

2. Je moet een sluitende rittenregistratie hebben

Kies je ervoor om jouw auto van de zaak niet

privé maar alleen zakelijk te gebruiken dan haal je jezelf wel een

verantwoordelijkheid op de hals. Het bijhouden van je autoritten is eenvereiste voor de Belastingdienst, je moet een zogenaamde sluitende rittenregistratie bijhouden. Nu kun je elke dag een Excel-sheet gaan bijwerken, maar geloof ons: dat ga je heel snel zat worden. Er zijn allerlei slimme tools bedacht die het bijhouden van autoritten een stuk makkelijker maken. Bijvoorbeeld een automatisch rittenregistratiesysteem. Dit systeem werkt via de GPS en je hebt er geen omkijken naar. Alle autoritten en kilometers worden automatisch geregistreerd. Als er vragen van de Belastingdienst komen over jouw administratie dan heb je een afdoende antwoord!

3. Als het een poolauto betreft, zorg dat je een systeem hebt dat onderscheid maakt naar gebruiker.

Stel je hebt ‘op de zaak’ een poolauto. Dan is het handig dat iedereen die de auto mee mag nemen zichzelf ook echt identificeert. Want zoek later maar eens uit wie er op zaterdagmiddag bij de Praxis door de Belastingdienst op de foto is gezet. Er zijn rittenregistratiesystemen die hier weer uitkomst

bieden. Voor elke rit moet de berijder zich identificeren en zijn er geen ritten mee die ‘niemand zich kan herinneren’ …

4. Vergis je niet in 500km / omrijkilometers tellen mee

Als je kiest voor ‘geen bijtelling’ dan mag je maximaal 500km

privé rijden in het kalenderjaar. Krijg jij pas bijvoorbeeld in juli je auto vergis je dan niet: je mag dan maar de helft van die 250km privé rijden. Want je hebt hem maar 6 van de 12 maanden. Nou kunnen kilometers hard oplopen. 500 Kilometer klinkt misschien als veel, maar daar zit je al zo aan. Een verkeerde afslag genomen en vervolgens weer terugrijden om op de juiste route te komen kost kilometers. Stel, dit komt een paar keer voor (en ja, dat gaat nu eenmaal gebeuren) dan moet je er rekening mee houden dat de extra kilometers snel op kunnen lopen. Reken jezelf dus niet te snel rijk. “Ik rij toch nooit privé” horen we vaker. Maar door de regen ergens naartoe moeten op de fiets in de herfst terwijl je mooie leasewagen, met al 500km op de klok, voor de deur staat is natuurlijk wel armoe. Soms duurt het jaar net te lang als je maar 500 km mag.

5. Voorloopauto’s (heel actueel bij nieuwe EV’s) die tellen ook mee, ook al is het een huurauto.

Terwijl je in afwachting bent van je nieuwe leaseauto moet je in de tussentijd wel van A naar B kunnen. Daar komt de voorloopauto om de hoek. Een tijdelijke auto die je ter beschikking krijgt. Het is echter niet zo dat je zorgeloze kilometers kunt maken met zo’n auto. Ook in dit geval tellen de kilometers mee, zelfs als het een huurauto betreft! Misschien vreemd maar er zijn mensen die denken, die 8% bijtelling op een EV en 22% boven de € 45.000 wordt me toch te gortig (het kan oplopen bij een Porsche Taycan). Dus als jij in zo’n geval ‘gewoon’ een BMW 5-serie of E-klasse als voorloopauto rijdt met 22% over de totale waarde is de potentiële bijtelling

die boven je hoofd hangt wel de moeite van ‘niet bijtellen’ waard. Nog veel voorkomender is de wetenschap dat jouw nieuwe EV pas in 2021 geleverd gaat worden. Als je dan nu nog een 22% benzine- of diesel voorloopauto moet rijden in 2020 dan kun je ook besluiten om pas in 2021 privé te gaan rijden en in 2020 nog je ritten ‘bij te houden’.

Veel overwegingen dus bij jouw keuze: wel of

niet bijtellen. Belangrijk om te weten is dat er dus systemen zijn die jou kunnen ondersteunen bij het bijhouden van die ‘sluitende rittenregistratie’.