Speciale Forester heeft een vrij volwassen naam

Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Met expres een kleine 'e' want daar moet je niet op letten.





Subaru kennen we als enerzijds een merk wat in Nederland maar niet dood wil, maar ook geen zoden aan de dijk zet. Het gros van hun gamma is hier niet (meer) leverbaar vanwege gebrek aan succes. Anderzijds kan het merk in de VS nog wel op successen rekenen. De Outback, Forester en XV Crosstrek zijn gemiddelde SUV’s en de Legacy is een gemiddelde sedan. Het zal je opvallen dat naast hun recht-toe-recht-aan-plaatsing in de markt, ook de namen niet perse excentriek of raar zijn.

Waarom dat het vermelden waard is, wordt duidelijk als we een blik werpen op bovenstaande speciale editie. De Superman-kleurstelling kan of kan niet je ding zijn, de vijfspaaks sportvelgen met groene remklauwen zouden echter niet misstaan op een hybride Porsche. Toch trekt deze Forester, te zien op de Singapore Autoshow, de aandacht. Vanwege zijn voetstuk.

Ja, lollig. À la Grand Theft Auto speelt Subaru met de wetten van het redelijke. De gameserie ontwijkt het gebruik van echte merknamen en kan daarbij hun eigen creativiteit (lees: onderbroekenhumor) een prominente rol geven. Er is geen fruitstal waar geen twee sinaasappels een banaan symmetrisch flankeren en bier is van het merk Pisswasser (Duits voor… nou ja, je snapt hem wel). Zoals de copyrightvriendelijke Honda NSX van het spel versierd wordt met de Dinka International Competition Kit, presenteert Subaru de Forester Ultimate Customised Kit Special edition. Pak bij beide maar eens de letters die met hoofdletters zijn geschreven en vorm een woord.

En dan gaat het dus niet om een historisch verantwoord setje wielen van Porsche wat luistert naar de eveneens historisch verantwoorde naam Fuchs, nee, de afkorting vormt daadwerkelijk het woord wat we niet gaan noemen. Ze hebben zelfs het woord ‘edition’ met een kleine letter geschreven om F*ckse te vermijden.

Dit olijke tafereel is, zoals gezegd, te zien op de Singapore Autoshow. De plaatselijke Autoshow van Brussel, zeg maar. Goh, wat een mooi bruggetje. (foto via imgur)