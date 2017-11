Welk Dickschiff zet jij in je Volkner Mobil Performance?

We schatten in dat op deze manier op vakantie gaat valt in de categorie glamping.

Als je anderhalf miljoen Dollar hebt om stuk te slaan op een camper kan je natuurlijk opteren voor de EarthRoamer XV-HD. Met dat monster kan je de hele wereld bedwingen, van de heuvelachtige Achterhoek tot de Steppe van Zuid-Amerika.

Mocht je echter niet per se zin hebben in gebieden waar je schorpioenen, slangen en paardenvliegen tegenkomt maar liever iets meer de gebaande paden aanhoudt, kan je voor hetzelfde geld ook kiezen voor deze Volkner Performance. Je levert dan een beetje offroad-cred in, maar krijgt er een ontzettende bak luxe voor terug. Als klap op de vuurpijl heb je nog meer pk’s ook!

We schreven al eerder over de creaties van Volkner, maar ze hebben nu weer een nieuw model in de aanbieding. De Volkner Performance doet zijn naam eer aan met een vermogen van 430 to 460 pk. Als basis voor de opbouw kan zowel een bus van Mercedes of Volvo gekozen worden. De luxe aan boord is in beide gevallen opulent te noemen en kan in samenspraak met Volkner eigenlijk alles omvatten wat je zelf wilt.

Voor ons autoliefhebbers is het echter vooral interessant dat je met de Volkner Performance een heuse auto met je mee kan slepen. Je parkeert de auto simpelweg op een hydraulisch plateau en vervolgens wordt je waggie met een druk op de knop opgeslokt doort de camper. Volkner heeft vast wat ideeën in petto over welke auto je naar een zonnig oord zou kunnen brengen om daar de show te stelen.

Wat te denken van een MINI:



Of een Ferrari 458:



Of een BMW i8:



Of een paar motoren:



Of een klassieke Mercedes 300SL:



Allemaal goede opties, maar wij denken dat er prijstechnisch nog een betere is, namelijk een Bugatti Veyron. Een paar keer naar de Alpen rijden met de Volkner en aan uitgespaarde kosten voor banden en onderhoud voor de Veyron heb je die camper er zo uit. Koopje dus eigenlijk, zo’n dikke kampeerbus.