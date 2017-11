Uitslag Formule 1: Grand Prix van Brazilië 2017

Blijft Max' afgeschreven MGU-H de hele race heel in Sao Paulo?

Na de race van vorig jaar konden we met zijn allen obrigado brasil zeggen. Zoals wel vaker schotelde Brazilië ons immers weer een geweldige race voor waarin Max Verstappen zich kon onderscheiden in de regen.

Vandaag is het echter stralend weer in de miljoenenstad. Waar Max in Mexico nog een beetje kon spelen tijdens de race, lijken de Red Bulls dit weekend niet echt de snelheid hebben om het Mercedes en Ferrari moeilijk te maken. Zouden ze achter de schermen vriendelijk doch dringend verzocht zijn iets aan hun chassis te doen?

Gisteren in de kwalificatie gaf Max namelijk liefst zes tienden toe op de pole. Ricciardo was zelfs een volle seconde te langzamer dan Valtteri Bottas. Het enige ‘voordeel’ voor MV33 is dat Hamilton een onkarakteristieke fout maakte in Q1 en de race vandaag vanuit de pitstraat aanvangt. Dat betekent normaal dus een concurrent minder voor de podiumplaatsen. Ook Ricciardo start ver van achteren na een straf voor het wisselen van motor-onderdelen. Wellicht komen LH44 en de Honeybadger elkaar in de race nog tegen…

Start:

Zoals we al vaker gezien hebben dit jaar komt de Ferrari beter van de lijn dan de Mercedes. Vettel profiteert daarvan en pakt meteen de eerste plaats af van Bottas, Raikkonen en Verstappen sluiten aan. Achter het leidende kwartet sluit Alonso aan met Massa in zijn kielzog. De twee oud-teamgenoten kennen een prima start en verschalken Perez.

Ricciardo ondervindt meteen de volle pijn van zijn straf en gaat in de rondte. Ook Magnussen zit weer te harken en elimineert een beetje onhandig Stoffel Vandoorne. De Belg kan er helemaal niks aan doen. Hij kan zichzelf alleen verwijten dat hij zich gisteren iets beter had moeten kwalificeren.

De schermutselingen zijn echter nog niet voorbij, want een Frans onderonsje tussen Grosjean en Ocon eindigt in tranen als Grosjean de achterkant van zijn Haas verliest en samen met Ocon de baan afvliegt. Grosjean kan door, Ocon ligt eruit. De wedstrijdleiding besluit dat er een Safety Car nodig is om een en ander op te ruimen.

Na vijf rondjes traag rijden komt de Safety Car weer naar binnen. Vettel gooit het tempo er helemaal uit en geeft dan gas door Junçao. Massa is wakker en neemt voor eigen publiek direct Alonso te grazen op het rechte stuk. De Honda-PU mag dan beter en beter worden, maar de Mercedes-PU heeft nog altijd flink meer power.

Mid Race:

In tegenstelling tot in Mexico gaat Hamilton als een warm mes door de boter. In ronde 21 gaat de Brit Massa al voorbij en ligt hij op de vijfde plaats, tien seconden achter Max Emilian. Ricciardo komt ook naar voren, maar in een langzamer tempo. Hij ligt negende en een kleine tien seconden achter Hamilton op de baan. Ondertussen krijgt Grosjean een straf voor zijn ongeluk met Ocon. De klaagmeneer zal dat zeker niet très bien vinden.

Terwijl de honeybadger eindelijk aansluit bij Alonso en Perez klaagt Max steen en been over zijn banden. Raikkonen verdwijnt langzaam uit beeld en Hamilton komt zienderogen dichterbij. Bottas is echter de eerste van de toppers die binnenkomt. Hij gaat voor de undercut ten opzichte van Vettel en heeft mazzel dat Massa in dezelfde ronde besluit te stoppen.

Ferrari realiseert zich het gevaar en haalt Vettel een zo snel mogelijk naar binnen. Als Vettel weer de pitstraat uitrijdt zien we Bottas al door de Senna-S vliegen. De Duitser heeft echter nét voldoende marge om de leiding te behouden. Verstappen gaat ook naar binnen, maar waarschijnlijk een ronde te laat. In zijn laatste rondje op het oude rubber verliest hij een volle seconde. MV33 komt als zesde weer de baan op achter teamgenoot Ricciardo, die vriendelijk verzocht wordt Max niet op te houden.

Ricciardo gaat inderdaad aan de kant voor Max, maar Hamilton handhaaft zich met zijn ‘gele’ banden aan de kop van het veld. Datzelfde kan zeker niet gezegd worden van Brendon Hartley, die door zijn team verteld wordt dat hij zijn auto aan de kant moet zetten. Weer panne voor Toro Rosso dus, het zal de toch al gespannen relatie met Renault geen goed doen.

Voor nummer 44 heeft het Mercedes team bedacht dat het wel leuk is om hem in de 44ste ronde naar binnen te halen. Geen grapjes van het Mercedes-team dus om Hamilton in te zetten om Vettel terug te duwen in de klauwen van Bottas. De Brit gaat voor zijn eigen kansen. Hamilton valt terug tot een dikke tien seconden achter Verstappen en kan nu op vers rubber jacht maken op de Nederlander en Raikkonen om zo nog op het podium te komen. Vettel gaat nu weer aan de leiding. Red Bull heeft voor Ricciardo precies dezelfde strategie bedacht als Mercedes voor Lil’ Lewis, maar het gat tussen Daniel en Lewis bedraagt inmiddels al zo’n 20 seconden.

Finish

Met nog een dikke tien ronden te gaan doet Hamilton voor het eerst zijn DRS-vleugel open achter Max. Met zijn nieuwere banden en Mercedes-motor moet HAM geacht worden Max makkelijk te kunnen verschalken. En inderdaad, op het rechte stuk over start/finish slaagt MV33 er nog een keer in LH44 achter zich te houden, maar op het volgende rechte stuk na de Senna-S gaat Hamilton er makkelijk langs. Mercedes heeft van de crash van Lewis gisteren gebruik gemaakt om een nieuwe PU in zijn auto te schroeven en die gaat duidelijk als een speer. Alleen Raikkonen scheidt de kersverse kampioen nu nog van het podium. Sterker nog: met nog zeven ronden te gaan heeft Vettel nog maar zeven seconde voorsprong op zijn grote rivaal. Bij Ferrari zal men dus hopen dat Raikkonen de Brit even op kan houden.

Achter de Ferrari’s en Mercedes heeft Max nog een stopje gemaakt voor nieuwe banden. Hij had daarmee toch niks te verliezen en kan nu strijden om extra goede cijfers in de F1-statistiekboeken. Met nog een paar ronden te gaan pakt Max het ronderecord.

Vette pech voor Hamilton: waar hij alle andere coureurs vandaag makkelijk voorbij kon steken blijkt Kimi in zijn Ferrari een hardere noot om te kraken. Terwijl de rechter voorband van Stroll het begeeft bijt Hamilton zich stuk op de Finse veteraan. Ook tussen Vettel en Bottas verandert niks meer. Vettel wint zo zijn vijfde Grand Prix van het jaar. Verstappen wordt vijfde voor teamgenoot Ricciardo.

Om de plaatsen zeven, acht en negen is het nog wel even ongemeen spannend. Massa rijdt vlak voor Alonso en Perez. Maar Massa houdt stand. Perez probeert het op het laatste rechte stuk nog bij Alonso, maar de Honda-PU heeft net voldoende power om de Mexicaan af te houden. Hulkenberg pakt het laatste puntje voor Renault in een weekend dat de Franse fabrikant liefst snel zal willen vergeten.

UPDATE: Max beleefde naar eigen zeggen vooral plezier aan de laatste rondjes op nieuwe banden.



De volledige uitslag:

1. Vettel

2. Bottas

3. Raikkonen

4. Hamilton

5. Verstappen

6. Ricciardo

7. Massa

8. Alonso

9. Perez

10. Hulkenberg

11. Sainz

12. Gasly

13. Ericsson

14. Wehrlein

15. Grosjean

16. Stroll

DNF:

Ocon

Vandoorne

Magnussen

Hartley