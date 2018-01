Welke celebrity rijdt er nu eigenlijk in dit apparaat?

Nee, het is niet Bram Moszkowicz. Of een voetballer. Maar wie dan wel?

Soms heb je van die auto’s dat je jezelf afvraagt: wie gaat er in hemelsnaam in zo’n apparaat rijden? Met name peperdure auto’s zonder enige naam of status. Duur en apart om het duur en apart zijn. Het antwoord is natuurlijk redelijk simpel. Mensen die te veel dubbeltjes hebben om zich druk te maken om triviale zaken als verbruik, aanschafsprijs of afschrijving. Of wat de afdeling boekhouding ervan vindt.

Een auto die absoluut onder die noemer valt is natuurlijk de Rezvani Tank, een bakbeest van jewelste. Eerst even een korte recapitulatie van het merk Rezvani. Het is opgericht door Ferris Rezvani. Zijn vader was gevechtspiloot en Ferris wilde dat ook graag worden. Ergens is dat mislukt (zo is ondergetekende nog steeds geen dierenarts) en moest Ferris zijn straaljager-ambities in de koelkast zetten. Toch bleef het kriebelen bij de beste man. Hij deed wat elk persoon in zo’n situatie doet: je begint je eigen supercar-onderneming. Normaal gesproken bouw je dan een koolstofvezel supercar met specs waar een Ferrari nog een puntje aan kan zuigen, maar Ferris wilde vooral de beleving en wendbaarheid prioriteit geven.

Het resultaat was de Rezvani Beast (afbeelding boven). In feite een Ariel Atom met een spectaculaire koets eroverheen. Sinds kort is de Rezvani Alpha ook te bestellen. Dit is nog altijd dezelfde auto, maar dan met een gesloten koetswerk, absoluut een bijzondere auto. Maar net als vele andere sportwagenmerken ziet Rezvani nú al in dat een SUV onontbeerlijk is in het modelgamma. Maar als je sportwagens dusdanig spectaculair zijn, kun je niet aankomen met een Oldsmobile Bravada met een andere grille en afwijkende naam. Dat deed Rezvani ook niet, want de Rezvani Tank is een bizarre auto. Je kan zeggen van de Tank wat je wil, maar het is een origineel vormgegeven apparaat. Maar dus rijst de vraag: wie gaat daarmee rijden? Het antwoord kun je zien op onderstaande foto: