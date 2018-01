“De Tesla Model S wordt absoluut een klassieker”

Dat is niet helemaal positief bedoeld.

Sommige dingen gaan maar niet weg. Denk aan het plukje haar wat telkens rechtop je kruin gaat staan, Matthijs van Nieuwkerk op de publieke omroep of Coldplay op de radio. In de autowereld is er nog zo’n hardnekkig personage: Bob Lutz. Weinig mensen zijn zo gepokt en gemazeld als deze Amerikaan. Vroeger was het een zogenaamde ‘Honcho’ in diverse hoedanigheden bij concerns als Ford, Chrysler en General Motors. Hij is begonnen bij Opel en zijn eerste hoge functie had hij bij BMW, waarbij hij mede aan de wieg stond van de BMW M Motorsportdivisie. We mogen hem dus wel serieus nemen (en dankbaar zijn).

Bob Lutz, niet te verwarren met posterbabe Lutz Jacobi (NSFW), is al een tijdje niet meer formeel actief in de autobranche. De laatste stuiptrekking van Lutz is een 650 pk sterke V8 in een Muesli-auto lepelen. Gelukkig is de in Zwitserland geboren Amerikaan altijd goed voor lekker pittige uitspraken. In dit geval gaat het (wederom) over Tesla. Tijdens een bijeenkomst van autoverzamelaars in Scottsdale raadde hij vooral aan om een Tesla Model S (rijtest) te gaan kopen.

Ondanks dat hij voorheen nogal sceptisch was over de producten van Elon Musk, klinkt hij nu bijzonder positief. Hoe kan dat? Hij legt het zelf uit:

“Een Model S, in het bijzonder de snelste uitvoering met performance upgrades, is één van de snelste, best sturende, en remmende auto’s die je kunt kopen. The acceleratietijd is beter dan die van een 350.000 dollar kostende Europese sportwagen.”

Kijk, dat is nog eens vriendelijk! Maar dan kan het bijna niet anders dan dat er een addertje onder het gras zit, toch? Dat klopt helemaal. Hij is namelijk wel enthousiast over het product dat ze bouwen, maar niet de strategie van opperbevelhebber Elon Musk:

“Musk heeft nog steeds niet uitgevogeld hoe hij de omzet hoger kan krijgen dan de kosten. Als je jaar in jaar uit flink verlies draait, ben je niet op een goede manier een bedrijf aan het runnen. Ik zie niets in de toekomst dat dat gaat veranderen. Dus, voor diegenen die nog op zoek zijn naar een goede aanvulling voor hun collectie, is de Tesla Model S het overwegen waard. Over 25 jaar kijken we terug naar de Tesla Model S als de eerste goed uitziende, snelle elektrische auto. Men zal zeggen: “Jammer dat ze failliet zijn gegaan”.”

De uitspraken lijken vooralsnog niet van invloed te zijn op de beurswaarde, die staat onverminderd hoog. (via: Los Angeles Times)