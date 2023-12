Lotus Eletre S – test en video

Lotus is niet het eerste sportwagen merk wat een SUV bouwt, maar de Eletre uit de test is wel de eerst volledige elektrische hyper SUV. Dat belooft wat.

Zoals wellicht bekend is, is Lotus tegenwoordig onderdeel van het Chinese Geely. Binnen die Chinese groep vallen ook ondermeer Polestar, Volvo, Lynck&Co en Zeekr. Laten dat toevallig ook bijna allemaal merken zijn die een grotere elektrische SUV in de pijplijn hebben. Toch claimt Lotus dat het EPA platform heel specifiek voor hen is ontwikkeld, maar onderhuids zal er zeker wat gedeeld worden.

Wat is de Eletre en waarom zit er een Lotus badge op?

Om onszelf maar eens te citeren: “Elk merk heeft zo zijn specialiteit. Bij Lotus is dat jarenlang al hetzelfde: relatief compacte sportwagens met een zeer beperkt gewicht.”



De Eletre is echter groot, nog groter dan de concurrentie. De Lotus Eletre is 5,10 meter lang, dik 2 meter breed en 1,63 meter hoog. De wielbasis is enorm: 3,02 meter. Ter referentie: een Porsche Cayenne is 4,91 meter lang en 1,63m hoog met een wielbasis van 2,98 meter. De Lotus is dus op alle vlakken groter.

Hoe je ook je best gaat doen: zo’n grote auto gaat zwaar zijn. Al helemaal als het een elektrische variant is, een beetje accupakket alleen weegt 600-700 kg. Een Eletre in basistrim weegt dan ook minimaal 2,5 ton. Ook voor een elektrische SUV is dat niet bijzonder licht. Niet dat Lotus niet zijn best heeft gedaan, zo bespaart de aluminium motorkap 8 kg en de aluminium deuren 6 kg.

Prestaties Eletre, Eletre S en Eletre R

De Lotus Eletre komt er in drie smaken: Eletre, de Eletre S en de Eletre R. Technisch gezien zijn er eigenlijk maar twee varianten, want de Eletre en Eletre S hebben exact dezelfde specificaties. De S is alleen rijker uitgerust.

De Eletre en Eletre S hebben 603 pk en 710 Nm aan koppel, wat niet kinderachtig is. Een sprintje trekken van 0-100 k/m kan in 4,5 seconden en de topsnelheid ligt op 258 km/u. Onder natte omstandigheden en op winterbanden klokten we de Eletre S op 4,77 seconde naar de 100. Close enough dus. Tijdens de test van de Lotus Eletre S had ik ook geen klachten: dit is meer dan snel genoeg.

De Eletre R doet er een serieuze schep bovenop. Dankzij drie motoren is er 905 pk en 985 Nm beschikbaar. Volgens fabrieksopgave zit de Eletre R daarmee in 2,95 seconde op de 100 en haalt 265 km/u.

Accu, actieradius en laden Lotus Eletre

Het accupakket is mega-groot en heeft een capaciteit van maar liefst 112 kWh. Gelukkig kan er AC worden geladen met 22 kW, hoewel de meeste normale laadpalen dat niet kunnen leveren. Heb je krachtstroom thuis, bijvoorbeeld omdat je je eigen zwembad, sauna of wietplantage hebt, dan kan je wel lekker snel laden.

Dankzij een 800 volt architectuur moet de Eletre bijzonder snel kunnen laden. Aan een 420 kW paal (die in het wild nog niet te vinden zijn) kan de Eletre maximaal 355 kW DC snelladen. Laden van 10 tot 80% moet dan in 20 minuten gepiept zijn. Kom je 120 km range tekort, dan zou 5 minuten snelladen moeten volstaan.

De praktijk bleek een stuk weerbarstiger. Na een korte piek van net boven de 200 kW zakte de laadsnelheid als een plumpudding in naar 150 kW. De Eletre kwam dus niet eens in de buurt van beloofde laadsnelheid. In verdediging van de Eletre: het was koud, maar daarvoor had de Lotus de accu moeten voorverwarmen. Aangezien ik in de navigatie 30 km vooraf had ingevoerd dat ik naar een laadpunt ging, was daar ook ruim de tijd voor. In diezelfde software kom je overigens niet achter of de Eletre de accu inderdaad voorverwarmt.

De actieradius van de Eletre is overigens wel indrukwekkend, maar dan moet je wel kiezen voor het range optimization pakket en genoegen nemen met 20” wielen. In die uitvoering haalt de Eletre 600 km WLTP-range. Voor de Eletre S met grotere wielen zakt de range naar 535 km, de Eletre R haalt in het meest gunstige geval 450 km.

Het Range Optimization pakket bestaat uit de actieve achterspoiler, die cool is. Het andere onderdeel zijn zijcamera’s die de zijspiegels vervangen. Die zijn ook cool, maar heel handig zijn ze niet. Daarin is Lotus overigens geen uitzondering, ook bij Audi en Lexus werken normale spiegels beter dan schermpjes. Vooral bij slechtere omstandigheden zoals regen en duisternis werken ze uiteindelijk minder prettig dan reguliere spiegels.

Geen laadstops bij de routeplanning

Hier laat Lotus echt de bal vallen. Bij iedere langere reis zal je onderweg moeten (snel)laden. Zolang het aantal snellaadstations beperkt blijft, moet je je route enigszins plannen. Gelukkig zijn daar computers voor, maar de Eletre helpt je daarbij niet. Er komt nog net een melding dat je de bestemming zonder te laden, maar daarna moet je het zelf maar uitzoeken. Anno 2023 kan dat niet meer, de auto moet op zijn minst suggesties doen voor laadstops.

Voor diegenen die daar zelf dan wel een app voor willen gebruiken. Dat kan natuurlijk altijd, maar Apple Carplay is er (nog) niet op de Lotus Eletre. Het moet eraan komen met een over-the-air software update, alleen is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Weggedrag Eletre S

Met alle elektronica en juist met elektrische aandrijving zijn fantastische grippende auto’s te bouwen. De elektronica kan razendsnel en direct ingrijpen, want de elektromotor reageert ook direct. Zeker diegenen van jullie die wel eens in een oudere auto met (niet al te best) ESP hebben gereden, kennen het wellicht wel. Zo’n motor helemaal gesmoord wordt omdat het ESP detecteert dat er niet genoeg grip is. Bij EV’s kan dat in de basis veel beter worden geregeld.

Nu had ik ook de mazzel de Lotus Eletre S onder bijzonder herfstachtige omstandigheden mee te krijgen voor de test. Het is nat, het is koud en het is dus glad. Onder dit soort omstandigheden ben je blij dat je in een moderne SUV zit, niemand doet je wat. Maar de hamvraag is of de Eletre ook leuk is, de Lotus naam waardig.

De hoogste tijd om de Lotus ICC intelligent torque distribution aan het werk te zetten. De eerste echte kans die zich voordoet is tijdens straatje keren op een natte, 2×2-baans weg. Normale mensen zien hier geen kans in, maar voor de wetenschap moesten we het even testen. Insturen en op een verder lege weg, iets te vroeg en abrupt op het gas. In iedere tot nu toe gebouwde Lotus zou dit tot een forse zwieper van de achterkant. De Eletre S trakteert je dan op fors onderstuur.

Onderstuur blijft helaas ook het thema van de dag. Ondanks een overschot aan vermogen, glijdt de Eletre S alleen maar over de voorwielen weg. Heel soms is hoorbaar dat er aan de achterzijde wat gebeurt, maar meer dan een spinnend binnenwiel is dat niet.

Ook op momentum de auto zetten, bijvoorbeeld bij de bocht inremmen gebeurt er niets spannends. Het is onderstuur wat de klok slaat en de enige optie die je dan als bestuurder hebt, is om van het gas af te gaan. Not very Lotus like.

Scherpe vanafprijs, het zijn de opties die je nekken

Bij een beetje premium merk kon je je altijd verliezen in de configurator. Zeker de Duitsers maakten het soms erg bont, om maar te zwijgen over exoten zoals Ferrari, Rolls-Royce en Lamborghini. Voor een ton aan optie hoef je niet eens heel wild te doen en méér kan van ook nog. Zo erg maakt Lotus het niet, maar de vanafprijs is hier niet meer dan dat: alleen een startprijs.

Technisch gezien zijn de 98.690 euro kostende Eletre en de 124.090 kostende Eletre S hetzelfde, het verschil zit in de standaarduitrusting. Daarbovenop komt dat de basis Eletre maar in twee kleuren en met maar twee soorten velgen kan worden gespecificeerd. Er gelden nog meer beperkingen in de opties die gekozen mogen worden, Lotus wil kopers duidelijk richting de Eletre S sturen.

De Lotus Eletre S uit de test had een aardige optielijst, waardoor de prijs net onder de 160k bleef. Om volledige te zijn: de 905 pk sterke Eletre R is er voor 154.090 euro.

Om je een idee te geven: de Audi SQ8 e-tron is er vanaf 97,5k, de EQE43 SUV AMG 130k (EQE53 AMG 149k) en bij BMW zijn er de iX eDrive50 voor 103k en de iX M60 voor 135k. De Eletre is in ieder geval geen prijspakker, maar Lotus wil dat op zich ook niet zijn. De grote vraag is wat de kopers willen…

Conclusie Lotus Eletre test

Mijn verwachtingen heeft de Lotus Eletre niet ingevuld tijdens de test. Ik hoopte op een lekker sportieve elektrische SUV, maar het weggedrag is daarvoor te braaf. De waarheid is natuurlijk ook dat de meeste kopers nooit wat spannends met hun SUV zullen uithalen. Maar goed, de naam Lotus op de bips moet wel ergens voor staan.

Hamvraag is dan of de Lotus de rest wel waarmaakt. Het is niet 100% overtuigend, zo is de software niet perse buggy, maar ook weer niet briljant. Voor een elektrische auto verwachten we tegenwoordig betere navigatie, verfijndere rijhulpsystemen, makkelijke manieren om laadstops in te plannen en Carplay. Iedereen wil Carplay.

Qua looks doet de Eletre het wel goed: de reacties waren overwegend positief. Aan de rest moet Lotus nog wat werken en de prijslijst kan ook een hobbel gaan vormen.