VW wil EV met hulpmotor en 1.000 km range groot maken in Europa

De elektrische krachtbron is gisteren gepresenteerd

Benieuwd waarom er ineens zoveel Chinees getint nieuws voorbijkomt op Autoblog.nl? In Shanghai is de autobeurs aan de gang. Waar we eerst dachten dat beurzen zouden uitsterven, bewijst deze autoshow dat fabrikanten nog altijd staan te popelen om nieuwe modellen en concepten te tonen.

Een van de merken op de Chinese autobeurs is Volkswagen. Het merk haalde er gisteren het doek van de ID. ERA, ID. EVO en ID. AURA. Drie verschillende EV’s die allemaal voor de Chinese markt zijn bedoeld. Tenminste, dat dachten we.

Volkswagen EREV voor Europa

De conceptauto die je hieronder ziet, de ID. ERA, is een grote SUV met drie zitrijen die samen met het Chinese SAIC is gebouwd. Nog belangrijker: de ERA is de eerste Volkswagen EV met een range-extender. Wat is ook alweer een EV met range-extender, EREV of REEV? Het is een elektrische auto waarbij de batterij tijdens het rijden wordt opgeladen door een kleine verbrandingsmotor. De plofmotor wekt dus enkel stroom op voor de batterij en stuurt geen vermogen naar de wielen.

Autocar praat met Martin Sander. Hij is het hoofd van de verkoop- en marketingafdeling van VW. Sander zegt: ”Range-extenders zijn vandaag de dag al erg groot in China. Ze zullen relevant worden voor Noord-Amerika en we zijn ervan overtuigd dat ze ook relevant zullen zijn in Europa. Ik denk dat de range-extender een erg goede tussenstap kan zijn voor veel klanten.”

Zijn baas, Oliver Blume, is ook voor EREV’s in Europa. ”Nieuwe elektrische auto’s zijn veel comfortabeler. 1.000 kilometer actieradius is erg aantrekkelijk voor klanten”, aldus de VW-CEO.

Andere EREV’s in Europa

Wie nu al om is en trek heeft in een EV met range-extender hoeft niet te wachten tot er een productieversie van de ID. ERA komt. Mazda verkoopt de MX-30 als EV met wankelmotor range-extender, Nissan heeft e-Power-versies van de Qashqai en X-Trail en Leapmotor heeft de B10 EREV. Niet de meest spectaculaire auto’s ter wereld inderdaad, maar ook voor liefhebbers is er goed EREV-nieuws. Dat goede nieuws heet de Karma Amaris.