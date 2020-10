Dacia Spring: eindelijk een goedkope EV! - Autoblog.nl

Is dit de auto die de EV-markt gaat opschudden?

De ontwikkelingen op EV-gebied gaan hard, maar de prijs is nog altijd een van de pijnpunten. Nu is er echter een auto die potentieel een gamechanger is op dit vlak. Dacia, dat een reputatie hoog (of laag) heeft te houden als budgetmerk, presenteert namelijk zijn allereerste elektrische auto.

Renault

De Spring kregen we in maart al in conceptvorm te zien, maar nu is hier de productieversie. Deze wijkt eigenlijk heel weinig af van het concept. Zelfs de frivole oranje accenten zijn gebleven. Het had zomaar een Renault kunnen zijn. Stiekem is het dat ook, want de basis voor deze auto wordt gevormd door de Renault K-ZE die in China wordt verkocht.

Aandrijflijn

We zullen met het belangrijkste beginnen: de aandrijflijn. De Dacia Spring beschikt over een 44 pk sterke elektromotor, die gekoppeld is aan een 26,8 kWh-accupakket. Van een budget-EV moest je natuurlijk ook niet al te hoge verwachtingen hebben. De actieradius is 230 km volgens de WLTP-methode. Dat is minder dan een e-Up en een MG ZS, om twee andere goedkope EV’s te noemen. De Dacia zal het dus echt van zijn prijs moeten hebben.

Opladen

Aan een wallbox of openbare laadpaal kan de Spring met maximaal 7 kW opladen. Dat betekent dat het vijf uur duurt voor de accu volledig is opgeladen. Aan de snellader is de Spring in ‘minder dan een uur’ tot 80% opgeladen. Snelladen is dus ook een relatief begrip in dit geval.

Interieur

Het basic interieur is ook opgefleurd met wat accenten. Deze keer zijn het blauwe accenten. Op de middenconsole tref je een draaiknop aan om je Dacia Spring in de juiste stand te zetten (R, N of D).

Uitrusting

Op een rijke standaarduitrusting hoef je niet te rekenen. Overbodige luxe als een airco, en een multimediasysteem met 7 inch-scherm zijn optioneel. Elektrische bedienbare ruiten en stuurbekrachtiging konden er nog net vanaf. De kekke oranje accenten die je ziet zijn trouwens ook optioneel, dus je kunt ook gewoon als een grijze muis op pad met de Dacia Spring, mocht je dat liever willen.

Formaat

Het formaat van een auto is soms lastig in te schatten op basis van foto’s, zeker als het een nieuw model betreft. We zullen de afmetingen daarom niet onvermeld laten. De Dacia Spring is 3,73 meter lang, 1,62 meter breed en 1,49 meter hoog. Het binnenste is desondanks nog redelijk ruim. Ook kun je er 300 liter bagage in kwijt.

Cargo

Als dat niet genoeg is heeft Dacia naast een personenversie ook een Cargo-versie in de aanbieding. In deze versie tref je geen achterbank aan maar een laadruimte. Ook is de Cargo uitgerust met een scheidingswand en een plastic coating op de vloer.

Prijs

De hamvraag is natuurlijk wat de Dacia Spring gaat kosten, maar de prijs verklapt het merk nog niet. Wel is duidelijk dat dit de goedkoopste EV gaat worden. De goedkoopste zijn, dat is ten slotte waar Dacia zijn bestaansrecht aan ontleend.