Welke stokoude premium hatchback moet ik kiezen?

De keuze is reuze op dit moment.

Je wilt veel geld uitgeven aan een complete doch bejaarde auto. Het hoeft niet perse de grootste te zijn, een C-segment hatchback is voldoende. Wel met een beetje motor en uitrusting graag. Anders is premium rijden niets aan. Er is veel keuze in dit segment. Het is alleen wel opvallend dat het een segment ‘op leeftijd’ aan het worden is. Op dit moment is er eigenlijk maar één die je modern kan noemen: de Mercedes-Benz A-Klasse. De rest is in automobiele termen stokoud te noemen. We nemen de opties met je door:

Infiniti Q30 (G1DA)

De minst verouderde A-Klasse concurrent is een, eh, Mercedes-Benz A-Klasse. De Infiniti Q30 is natuurlijk niets minder dan een vorige generatie A-Klasse die is overladen met een

Infiniti saus. Het resultaat is echt niet een slechte auto, absoluut niet. Zie deze auto als een heel goede coverband. Op zich niet verkeerd, maar je hebt liever het origineel. Als je gaat voor de Q30 1.6t Sport, dan ben je 41.715 euro kwijt. Stevig aan de prijs, maar de uitrusting maakt veel goed.

2012: Audi A3 Sportback (8V)

Deze luxe Golf met de kraag omhoog is nog niet zo heel erg lang geleden gefacelift. Zo oud kan de A3 toch niet zijn? Nou, eh, jawel. De auto werd 7 jaar geleden op de Salon van Genève onthuld. In de tussentijd is de Audi A3 optisch als technisch bijgepunt. Ondanks dat de auto behoorlijk oud is, zijn er nog niet echt speciale aanbiedingen. Een standaard A3 begint iets boven de 30 mille, maar die uitvoering is te kaal. Een A3 Sportback 35 TFSI S-Line kost tegenwoordig 39.240 euro.

2012: Volvo V40 (P1)

Net als de Audi A3 werd de Volvo V40 ook geïntroduceerd op de Salon van Genève in 2012. De auto was de opvolger van de C30 en in tegenstelling tot die auto een stukje praktischer, mede dankzij 5 deuren. De Volvo V40 was (en is!) een absolute lease-lieveling op de Nederlandse autosnelwegen. Op dit moment is het gamma van de auto helemaal uitgekleed en zijn er enkele ‘Polar’ modellen beschikbaar. Dan weet je dat het afscheid niet meer lang gaat duren. Een V40 T3 R-Design Polar+ Sport met automaat kost je 32.995 euro. Dat is gezien het gebodene best scherp te noemen.

2011: BMW 1 Serie (F20)

We hebben het einde van deze auto al vaker besproken. Zeker in combinatie met de weldadige zescilinder in de M140i is het een uniek pareltje in het autolandschap anno 2019. De BMW 1 Serie maakte zijn publieksdebuut op de IAA in Frankfurt in 2011 en loopt nu op zijn laatste benen. De volgende generatie gaat voorwielaandrijving krijgen, net als al zijn concurrenten. De goedkoopste 1 Serie kost je tegenwoordig zo’n 32 mille. Maar dan heb je een teruggetunede driecilinder met 109 pk. Moet je niet willen. Gelukkig heeft BMW fijne viercilinders en een paar leuke actiemodellen. Een 120i Edition Shadow Sport kost je 42.427 euro, maar dan heb je 184 pk en een redelijk omvangrijke uitrusting. En laten we het nog maar eens aanhalen: achterwielaandrijving.

2010: Lexus CT200h (A10)

Inmiddels is de vierde generatie Toyota Prius alweer een tijdje onder ons. Deze Lexus is in principe een Toyota Prius met een chic koetswerk, maar dan wel op basis van de vorige generatie Prius. De CT200h begint dus ook al een evergreen te worden. De auto maakte zijn debuut op de, hoe kan het ook anders, Salon van Genève (in 2010) en de levering begon in de eerste maand van 2011. De aandrijflijn kan nog steeds niet overtuigen en het is ook geen leuke auto om te rijden. Met name die transmissie bederft de feestvreugde. Maar mocht je veel stadskilometers maken, is het een optie. Geen goedkope optie, overigens. De CT200h is er vanaf ‘29.995’ euro, maar die versie wil je niet. Een F-Sport Line (die standaard heel behoorlijk is uitgerust) kost je 37.595 euro.

2010: Alfa Romeo Giulietta (940)

De reden om deze klasse eens onder de loep te nemen. De Giulietta beleefde zijn introductie op de Salon van Genève in 2010. Dat was negen jaar geleden. Het is nog niet duidelijk of de auto een opvolger krijgt. Voor het komende jaar heeft Alfa Romeo de Giulietta weer een klein beetje opgefrist. Het gamma is nu zeer beperkt, waardoor de auto duur lijkt te zijn geworden. Niet is minder waar: standaard heb je behoorlijk wat uitrusting, een TCT-automaat en 170 pk. Tel daarbij het ‘Pack Veloce’ en ‘Pack Visibility’ op en je komt uit op 34.540 euro. Dat is een scherpe prijs als je ziet wat je ervoor terugkrijgt.

Conclusie

Er zijn wel redelijke deals te scoren, als je niet perse het nieuwste van het nieuwste hoeft. Natuurlijk, de A-Klasse is het modernst en heeft merkbaar jaren voorsprong op zijn concurrenten. Het is de beste keuze. Echter, dat heeft wel zijn prijs. Passen we dezelfde bouwstenen toe bij de A-Klasse als bij de anderen (een beetje leuke uitvoering) dan zou je uit komen op een A200 Premium Pack AMG Line. Die kost 48.766 euro. Dat is bijzonder prijzig.

Dus welke moet je kiezen? We gaan even afvinken. De Audi A3 is goed, maar (nog) niet goedkoop en weet zich op eigenlijk geen enkel vlak echt te onderscheiden, behalve dat je de leeftijd er niet aan af ziet. De Lexus valt ook af. Het concept van die auto is gewoon verouderd. Een goede tweedehands aankoop, maar nieuw zijn er betere milieuvriendelijke alternatieven te vinden voor dit geld. Wil je je onderscheiden met een Aziaat, ben je aangewezen op de Infiniti, alhoewel je flink moet betalen om ‘anders’ te zijn. De Alfa Romeo biedt vooral veel waar voor zijn geld en is absoluut het overwegen waard, maar de Volvo is beduidend goedkoper. Ook niet onbelangrijk: de Volvo komt minder ouderwets over. Heb je het geld liggen en wil je de leukste auto: ga voor de BMW 1 Serie. Wil je voor een prikkie in een complete premium hatchback rijden: pak de Volvo.

Dan is nu het woord aan u, waarde lezer: voor welke auto zou jij gaan als de Mercedes A-klasse nét niet in het budget ligt? En nog wel belangrijker: waarom? Laat het weten, in de comments.