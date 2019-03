Deze 4 Serie is sneller dan een E39 M5

Heeft dat downsizen toch nog voordelen.

We willen nog weleens zeuren om auto’s waarvan de motoren niet meer atmosferisch zijn. In principe rijdt niets zo fijn als een atmosferische motor met een groot slagvolume. De gasrespons is namelijk direct: je hoeft niet te wachten totdat de turbo’s op gang gekomen zijn. Een tweede voordeel is dat het koppel en vermogen er geleidelijk inkomen. Je kan met het gaspedaal de motor echt ‘dirigeren’. De creatieve woordkeuze gebruiken we expres vanwege het derde voordeel: het geluid. Er zijn geen turbo’s die functioneren als geluiddempers.

Enfin, we weten hoe het tegenwoordig zit. Zo ongeveer 99,2% van de nieuwe auto’s die je kan bestellen in Nederland is voorzien van drukvulling middels een turbocompressor. Deze motoren hebben zo ook hun voordelen: ze zijn over het algemeen goed te tunen. Zeker bij auto’s waarbij het blok, de transmissie alsmede de rest van de aandrijflijn een beetje reserve heeft. Een auto als de BMW 440i bijvoorbeeld. Deze auto heeft de B58B30-zescilinder onder de kap en G-Power weet daar wel raad mee.

G-Power noemt het pakket de ‘GP 40i Limited Edition’. Dat Limited Edition slaat op de beschikbaarheid, want G-Power gaat maar 50 van deze tuningskits verkopen. Standaard is het al geen kinderachtige motor. De zes-in-lijn levert maar liefst 326 pk bij 5.500 toeren en 450 Nm bij 1.380 toeren. G-Power maakt er in dit geval 420 pk van, terwijl het koppel stijgt naar 600 Nm. Een winst van 94 pk en 150 Nm. Tevens wordt de snelheidsbegrenzer eraf gehaald en grijpt de toerenbegrenzer pas 600 toeren per minuut later in.

De prestaties zijn dan ook uitstekend te noemen. In het geval van deze 440i wordt de sprint afgeraffeld in slechts 4,2 seconden. Ter referentie, een M5 van de E39-generatie had 5,2 seconden nodig om naar de 100 km/u te sprinten. De topsnelheid ligt boven de 300 km/u. Hoe veel erboven, wil G-Power niet zeggen. Om het plaatje af te maken krijgt de 440i een nieuw uitlaatsysteem, 20″ Hurricane RR velgen en een sportonderstel. Mocht je net naast het net gevist hebben, er is ook een non-Limited Edition verkrijgbaar (V1), deze levert echter 20 pk minder.

