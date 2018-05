Dit is de vernieuwde Kia Sportage

De goedverkopende Sportage is vanbinnen en buiten strakgetrokken.

Later dit jaar bij de dealer, nu op je beeldscherm. Kia presenteert de Sportage facelift, die met een aantal updates er weer enkele jaren tegenaan kan. Je herkent de Zuid-Koreaan aan een nieuwe nieuwe voor- en achterbumper, gewijzigde lichtunits en een vers setje lichtmetalen.

De Sportage kan zo saai of zo aangekleed worden als je zelf wil. Kies voor het aseksuele pakket met 16-inch wielen en een grijze kleur, of maak gebruik van één van de nieuwe vijf exterieurkleuren en vink een setje van 19-inch aan op de optielijst in combinatie met het GT-line pakket.

Qua motoren is er ook het een en ander gewijzigd. Nieuw is de komst van een EcoDynamics+ 2.0-liter diesel mild-hybrid. Bij Kia gaan ze nog wél door met het leveren van motoren met de geplaagde brandstof. Verder nieuw is de komst van een 136 pk sterke 1.6-liter CRDi die de huidige 1.7 gaat vervangen.

Onderdeel van de facelift is de introductie van een reeks veiligheids- en rijhulpsystemen zoals bijvoorbeeld Around View Monitor, zodat je om je heen kunt kijken tijdens het parkeren. In het interieur is een 7.0-inch touchscreen aanwezig, of een randloos 8.0-inch infotainmentsysteem. Verder tref je in de opgefriste Sportage een nieuw stuurwiel aan. Wat opvalt is dat de Kia nog steeds een traditioneel instrumentencluster met analoge tellers heeft. De meeste concurrenten zijn inmiddels overgestapt op een schermenfestijn achter het stuurwiel.

De vernieuwde Kia Sportage staat vanaf het einde van het derde kwartaal bij de dealer. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.