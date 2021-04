Zeekr 001 is s'werelds eerste Shooting Brake EV - Autoblog.nl

Oef. Dankzij auto’s als de Zeekr 001 wordt de EV telkens gaver.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er veel elektrische auto’s bijkomen de laatste tijd. Sterker nog, er komen een hele hoop nieuwe merken aan die zich specifiek concentreren op dit fenomeen,

In veel gevallen, met zowel de oude merken als de nieuwe, wordt er gebruik gemaakt van een SUV-crossover-achtige carrosserie-variant. De keuze daarvoor is logisch. Ten eerste is het heel erg makkelijk, want dankzij de grotere hoogte heb je voldoende ruimte voor de batterijen. Nog een belangrijke reden: iedereen wil tegenwoordig een crossover. Dus het is commercieel gezien ook een logische keuze.

Zeekr 001

Daarom zijn we blij verrast met deze Zeekr 001. Een tijdje geleden konden we jullie al informeren over het bestaan van Zeekr, maar nu is het zover. Kort door de bocht: de Zeekr 001 is de eerste elektrische Shooting Brake. Zeekr is een submerk van Geely, het concern waartoe ook Volvo en Lynk & Co behoren. Over Lynk & Co gesproken, de Zeekr lijkt enorm veel op de Zero Concept van dat merk:

















De Lynk & Co Zero Concept stond model voor de Zeekr 001

Niet raszuiver

Om meteen met de deur in huis te vallen. Nee, het is geen raszuivere Shooting Brake. Daarvoor zijn er twee deuren te veel. Maar de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het eindresultaat er bijzonder geslaagd uitziet. Om een ideetje te krijgen van de auto, de Zeekr 001 is 4,97 meter lang en heeft een wielbasis van iets meer dan 3 meter.

SEA-platform

De Zeekr 001 staat op het SEA-platform van Geely en heeft twee elektromotoren. Gezamenlijk leveren deze 544 pk aan vermogen en meer dan 700 Nm aan trekkracht. Wat het apparaat weegt, zegt Zeekr niet, maar wel dat je met een volle accu een range hebt van 700 km. Let wel, volgens de NEDC! Ook met de prestaties is niets mis: van 0-100 km/u sprinten duurt minimaal 3,8 seconden en de topsnelheid is 200 km/u. Eerlijk is eerlijk, een beetje Tesla is sneller.

Het is met name de range en de laadsnelheden die indruk moeten maken. Maximaal kun je 360 kW laden. Dit betekent dit je in minder dan 5 minuten meer dan 100 km bij kunt laden. Kijk, zo wordt elektrisch rijden wel heel erg makkelijk.

Introductie Zeekr 001

De Zeekr 001 komt in China op de markt. Op dit moment zijn ze bezig om een dealernetwerk op te zetten: twee ‘experience centers’, 36 afleverpunten en 60 servicepunten. Prijzen zijn nog niet bekend, wel dat de auto ook geëxporteerd gaat worden naar een select aantal landen. Of Nederland daartussen zit, is niet bekend.