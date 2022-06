Klapband 911 Turbo, flinke crash op de Autobahn

Een 911 Turbo S krijgt een klapband op op de Autobahn, vlakbij de Nederlandse grens.

Het zijn van die dingen waarvan je niet wil dat ze gebeuren. We hebben het over een klapband op de Autobahn. Omdat de snelheden wat hoger (kunnen) liggen, zijn de conseqenties ook meteen een stuk groter.

Dat bleek wel met deze Porsche 997 Turbo die een klapband kreeg. Dat gebeurde op de A31. Voor wie niet bekend is met alle routes op de Autobahn, de A31 is een relatief nieuw stuk snelweg in Duitsland die vlak langs de grens loopt.

Klapband 911 Turbo

Het ongeluk met de 997 Turbo gebeurde dan ook slechts 10 km van de grens van Nederland, in de gemeente Geeste. Dat is vlakbij de Klazienaveen en Zwartemeer.

De 911 Turbo kreeg een klapband en raakte vervolgens in een slip. Daarbij raakte de auto de vangrail. Een stuk later kwam de auto pas tot stilstand. De bandensporen op het asfalt laten zien dat het het wel eventjes duurde voordat de auto stilstond. Kun je nagaan wat er had kunnen gebeuren als het een Lamborghini Aventador was.

De auto in kwestie is een Porsche 911 Turbo. Het lijkt in eerste instantie te gaan om een latere 911 Turbo S Cabriolet met Techart-velgen.

A31

Het was een eenzijdig ongeluk waarbij geen andere betrokken waren. Gelukkig beleven de inzittenden ongedeerd. De bestuurder kon namelijk gewoon uit zichzelf uit de auto stappen en was gelukkig niet gewond. Om de auto te bergen en alle troep op te ruimen, werd de A31 tijdelijk afgesloten.

De A31 begint bij Emden en loopt tot Bottrop. Het stuk Autobahn is ideaal voor als je snel van het Groningen naar Winterswijk moet (bijvoorbeeld). Brabus gebruikt het stuk namelijk om hun pk-monsters te testen op hoge snelheid. Team Autoblog gebruikt het stuk om Renault Clio’s beter te laten presteren dan de fabriek belooft.

Fotocredits: Noordernieuws