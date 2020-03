De elektrische Volkswagen Up is een enorm succes

De elektrische Volkswagen Up is een hitje, ondanks dat de basis 8 jaar oud is.

Het is bijna niet te geloven dat Volkswagen Up al zo lang op de markt is. De auto werd in 2011 onthuld en de productie startte helemaal aan het einde van dat jaar. Aan het einde van vorig jaar werd de vernieuwde nieuwe E-Up! in productie genomen.

Volkswagen meldt heel content dat de geëlektrificeerde modellen zeer in trek zijn. Nu klinkt dat als een enorme open deur. Vergeet niet dat de subsidies in het verleden véél gematigder waren in Nederland. Sterker nog, dankzij ons belastingsysteem kreeg onze markt voorrang om maar zoveel mogelijk auto’s te leveren.

e-Up!

We zeggen overigens express ‘waren’, want ook in Duitsland krijgen consumenten korting op elektrische auto’s van de overheid. In Duitsland betaal je 21.975 euro voor een ‘Eup’ (koosnaampje), maar dankzij een subsidie van 6.570 euro daalt de prijs naar 15.405 euro. Dan zit je bijna op het niveau van een reguliere Volkswagen Up. Mede daardoor is de kleine elektrische stadsrakker van VW bijna net zo populair als de best zuinige Up met benzinemotor. 1 op de 2 verkochte Ups is inmiddels elektrisch. Een opmerkelijk succes, zeker als je er rekening mee houdt dat de ID.1 binnenkort op weg is.

Passat GTE

Een andere Volkswagen die al een tijdje meegaat, doet het ook nog steeds heel erg aardig: de Passat. In Nederland was dit model een tijdje heel erg populair. Je had een grote, representatieve familieauto, maar dan met weinig bijtelling. Nu worden autoliefhebbers er misschien niet heel erg warm van, maar ja: koelkast liefhebbers hebben waarschijnlijk wat aan te merken op zo’n witte Philips die hier in de keuken staat. De Passat GTE is vijf keer populairder dan vorig jaar. 15 procent van de verkochte Passats in Duitsland is op dit moment een GTE.

Nieuwe plug-ins op komst

Mede dankzij het succes van de elektrische Volkswagen Up en Passat GTE zijn er meerdere plug-in hybrides bevestigd voor 2020. De Golf PHEV (204 pk) en Golf GTE (241 pk) kenden we al. De Touareg R (462 pk) is inmiddeld ook een publiek geheim. Daartussen in komen nog twee interessante modellen, de Arteon GTE en Tiguan GTE. Met namde die Arteon GTE had er wat ons betreft al mogen zijn.