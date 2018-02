Wheelsandmore knutselt aan je Ferrari 812 Superfast

Geeneens een mega-spoiler en dat noemt zich een tuner..

Tunert slash velgenboer Wheelsandmore is de eerste die tracht de 812 ‘Supersnel’ te verbeteren. Met zo’n kinderachtige naam kan het ook niet anders dan dat je de aandacht van tuners lokt. Dus mocht je niet genoeg opvallen in je Ferrari 812, dan heb je nu tijd om even die zucht van opluchting te slaken.

De naam ‘Wheelsandmore’ doet vermoeden dat ze meer hebben gedaan dan slechts het verwisselen van de wielen. Dat klopt, ze hebben ook de uitlaat verwisseld met een zelfgemaakte. Ontwikkeld in samenwerking met Kline innovation. Dit zorgt voor 20 extra peekaas en laat de 812 klinken als een “formule-1-achtige granaat”, dat zijn hun woorden, niet de mijne. Zowel motorisch als aerodynamisch is er niets veranderd. Ze zeggen dat ze dit niet nodig vinden omdat de aerodynamica en prestaties al perfect afgestemd zijn door Ferrari zelf. Grappig, ze zeggen dit alsof spoilers van tuners worden aangeschaft om de aerodynamica te verbeteren. Maar goed, waarschijnlijk een verstandig besluit.