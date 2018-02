Lezersvraag: welk gek voorwerp ligt standaard in je auto?

Tijd om jullie auto-inventaris te peilen.

Waar het in de meeste gevallen begon met een asbak en een dashboardkastje, zitten moderne auto’s vol met opbergruimtes, bekerhouders, vakjes, netten en noem het maar op. Resultaat: je hebt altijd spullen bij je. Ook spullen waarvan je soms met een nuchtere blik denkt: wat doet het hier eigenlijk nog? Maar ook spullen die je 364 dagen per jaar niet nodig hebt, om op de 365ste dag verrekte handig uit te komen, en vanaf dat moment niet meer kwijt wil.

Zelf kan ik niet meepraten hierover, mede dankzij het feit dat ik als kersverse bestuurder nog geen auto bezit. Kijkend naar de auto die ik mag gebruiken, dan is er ook niet heel veel bijzonders te melden, eigenlijk zijn het vooral hele praktische voorwerpen en uiteraard gereedschap (zoals je kunt raden gaat het om een Peugeot). Omdat je vaak wel dingen in je auto hebt liggen die je bijna nooit gebruikt, maar vaak vertrouwt op die ene keer dat je kan zeggen: “zie je wel dat het handig is”, ben ik benieuwd naar wat voor voorwerpen dat meestal zijn.

Vandaar de vraag: wat is het meest aparte voorwerp wat altijd in jouw auto ligt? Iets wat hoogstwaarschijnlijk niemand anders in zijn auto heeft liggen en je stiekem ook bijna nooit gebruikt. Nu is de tijd om dat voorwerp eens een functie te geven: leesvoer. Bring it on!