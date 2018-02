Nog heftiger: Hyundai i30 N TCR

Iets minder babyblauw, iets meer hardcore racewagen.

Collega @ikschrijfookoverautos schreef vanmorgen al over de populariteit van de Hyundai i30 N. De cijfers in Nederland vallen tegen, maar de Belgen willen hem wel hebben en ook de reacties zijn grotendeels positief. Een succes dus!

In Noord-Amerika ligt het anders. Vanwege een gebrek aan interesse in hot hatches daar heeft Hyundai besloten dat de i30 N (rijtest) niet naar de VS komt. Er komt echter wel een Touring Car-versie van de Hyundai naar Noord-Amerika: de i30 N TCR. De auto zal debuteren in de 2018 Pirelli World Challenge. Die naam is ietwat misleidend, gezien er geen sprake is van “World”, maar de serie beperkt is tot Noord-Amerika. De N TCR gaat gebruikt worden voor de Touring Car klasse, waar hij het opneemt tegen Touring Car-uitvoeringen van bijvoorbeeld de BMW 2-Serie, Audi A3 en Honda Civic.

Het gestripte interieur zorgt voor een totaalgewicht van 1285 kg, wat tegenover de standaard 1400 kg tegen lijkt te vallen. Nou zal het qua beleving en snelheid allemaal wel goed komen, omdat de standaard tweelitermotor van de i30 N opgevoerd wordt tot 350 pk en wordt ondersteund door een raceversnellingsbak met 6 versnellingen. Het doel van de TC-klasse is ook dat de auto’s niet teveel afwijken van de straatversies. Met de flink verbrede wielkasten en de grote spoilers kun je dat net zo goed met een korreltje zout nemen, maar er is in ieder geval nog een heleboel i30 in te herkennen.

Komend seizoen zal de auto zijn Amerikaanse debuut maken onder het team van Bryan Herta Autosport. Het team lijkt vooralsnog meer bezig te zijn met Indy en Rally, maar met de i30 N TCR gaan ze proberen een harde entree te maken. Aan de auto hoeft het in ieder geval niet te liggen.