Wat zijn Polestar en Koenigsegg samen van plan?

Zowel Koenigsegg als Polestar hebben recent laten zien waar ze spoedig meer op de proppen komen. Nu lijkt het dat de twee Zweedse merken ook samen iets bekokstoven.

Kijkend naar recente ontwikkelingen, moeten we ons er maar bij neerleggen dat elektrisch en hybride het nieuwe basisprincipe is. Vanuit twee hoeken in Zweden wordt laten zien hoe dat er ongeveer uit gaat zien, volgens hen.

Polestar Precept

Net voor de autoshow van Genève en daarmee diens afgelasting kwam Polestar op de proppen met de Precept. Opvallend is dat bij dit concept de elektrische aandrijflijn min of meer een gegeven is. Polestar gebruikt de Precept namelijk om een blik te geven in hun nieuwe veiligheidssystemen en groene knipogen door bijvoorbeeld milieuvriendelijk materiaalgebruik.

Koenigsegg Gemera

De andere hoek is het compleet tegenovergestelde. Koenigsegg ken je vast als de producent van ‘Megacars’, het stapje boven de welbekende hypercars en supercars. Het wapen van Koenigsegg dit jaar is iets compleet anders: de Gemera. In plaats van een krappe tweezits megacar is het een vierzits ‘Gran Turismo’. Hybride aandrijving speelt een grote rol: naast een krachtige driecilinder heeft de Gemera een set elektromotoren die 1.724 pk op de weg weten te zetten. Door dit gigantische vermogen durft Koenigsegg trouwens alsnog te stellen dat het een megacar is. Het klinkt niet indrukwekkend, een driecilinder hybride, maar de Gemera weet er iets bijzonders van te maken.

Eén plus één is…

Twee milieuvriendelijke auto’s dus, allebei uit Zweden en allebei bedoeld om binnenkort in productie te gaan. Dat hoeft geen simpele rekensom te zijn, we hebben immers nog nooit een Volvo S60 Koenigsegg Edition gezien. In dit geval lijkt het alsof de twee merken iets in hun schild voeren. Op de Instagram-accounts van zowel Polestar als Koenigsegg blijkt dat er iets gaande is met een Precept en een Gemera. Ook wordt de hashtag #KoenigseggXPolestar gebruikt, in social media-taal vaak een indicatie van een samenwerkingsproject.

Coming soon

Wat het is, dat wordt nog even geheim gehouden. Wordt het gewoon een fotoshoot? Komt er een nieuw model met invloeden van beide auto’s? Wordt het een interactieve challenge met de Instagram-fans van beide merken? Dat moet blijken. Het is in ieder geval iets om in de gaten te houden.