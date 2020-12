Widebody E30: maken of kraken? - Autoblog.nl

Prior Design heeft een broertje dood aan BMW-puristen en toont hun visie op de E30.

Tuning: het is en blijft een heikel punt. Als je je auto van een bodykit wil voorzien, moet je eigenlijk maling hebben aan de mening van anderen. Dat geldt des te meer voor oudere auto’s. Als je aan bepaalde auto’s met een iconische status komt, wordt je al snel beschuldigd van heiligschennis.

Een auto die inmiddels de status van een icoon heeft is de BMW E30 3 Serie. Dat wil zeggen: de M-versie van dat model. Voor de meer alledaagse versies geldt dat uiteraard in mindere mate. Het verbouwen van deze auto’s is dus een minder grote zonde, hoewel mensen die zich purist noemen er nog steeds van zullen gruwen.

De Duitse tuner Prior Design trekt zich daar echter niets van aan en doet gewoon z’n ding met de E30. Het is niet voor het eerst dat ze zich aan klassiekers vergrijpen. Eerder zagen we al een Audi Coupé met een bodykit van hen voorbij komen. Stiekem zag dat er toen best gaaf uit.

De Audi Coupé is nog niet gerealiseerd, maar Prior Design heeft al een volgende project in gedachten. Deze keer is de E30 het ‘slachtoffer’. Prior Design deelt nu de eerste beelden van wat ze van plan zijn met de stamvader van de 3 Serie.

Net als de Audi krijgt de E30 – geheel in de stijl van foute jaren ’80 tuners – een weinig subtiele widebody. Een E30 M3 heeft natuurlijk ook brede wielkasten, maar die vallen in het niet bij deze widebody. Daarnaast is deze E30 door Prior Design ook nog eens voorzien van Rotiform-velgen en diverse aerodynamische toeters en bellen.

Het design is nog niet definitief en voorlopig bestaat deze E30 alleen nog maar digitaal. Prior Design is echter wel van plan minstens één exemplaar te bouwen. Zegt u het maar: is dat stiekem best een goed idee? Of zien jullie toch liever dat deze creatie nooit de digitale dimensie verlaat?

Afbeeldingen: Prior Design