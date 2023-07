Startopstelling en weersvoorspelling GP België 2023

We hebben de startopstelling, weersvoorspelling en enkele huishoudelijke mededelingen van de GP België voor je!

Het is weer een lekker rommelig Formule 1-weekend. Men had het glorieuze idee om een sprintraceweekend te combineren meteen race op Spa-Francorchamps. Dat was wellcht ietsje te optimistisch. De training liep in het water en de kwalificatie verliep niet voor iedereen even soepel.

Maar hoe staat het er nu voor? Want eigenlijk is alles dat gisteren gebeurd is, los van wat er vandaag gaat gebeuren. Daarom hebben we vlak voor de race nog een paar huishoudelijke mededelingen voor je!

Startopstelling en weersvoorspelling GP België

Ten eerste het weer. Gaat de race weer een paar uur later beginnen omdat het met bakken uit de hemel komt? Het antwoord daarop is eenvoudig: nee, het blijft droog. Er staat wel regen gepland, maar die zal waarschijnlijk halverwege de avond vallen.

De temperatuur is maximaal 18 graden, dus de McLarens zullen zich hier thuis gaan voelen. Veel rechte stukken en lage temperaturen is wel iets dat hen ligt.

Er staat wel een redelijke wind, ongeveer windkracht 3 tot 4. Omdat Spa-Francorchamps in de bossen ligt, hebben de coureurs daar veel minder last van dan op een ‘open’ circuit als Silverstone of de Red Bull Ring. Ondanks dat het droog blijft, zal het geen zonnige race worden.

Wie wordt de verrassing?

We hadden in de proloog toch beloofd dat Alexander Albon zou gaan stunten? Dat is tot nu toe nog niet het geval geweest. Ze hebben bij The Race gevraagd hoe dat komt en wat blijkt: de auto doet het niet goed in de regen. Omdat de Williams heel weinig downforce en weerstand heeft, is er ook vrij weinig grip, zeker in natte condities.

Hierdoor glijdt de Williams te veel en vreet ‘ie zijn banden op. Ze hebben bij Williams waarschijnlijk keihard gegokt op een droge race en de auto afgesteld op droog weer. En verrek: dat lijkt te gaan gebeuren, dus verwacht mooie dingen van Albon en misschien zelfs een puntje voor Logan Sargeant.

Twee gridstraffen

Dan tenslotte de startopstelling. Er zijn twee mutaties. Zowel Max Verstappen als Kevin Magnussen hebben een gridstraf gekregen. K-Mag kreeg een penalty omdat hij Charles Leclerc ophield tijdens de kwalificatie. Magnussen had zich als 13e gekwalificeerd, maar moet dus als 16 starten.

Verstappen heeft een nieuwe versnellingsbak. In tegenstelling tot eerdere berichten had Verstappen deze absoluut niet nodig. In overleg hebben ze besloten de bak hier te vervangen. Op Spa kun je vrij eenvoudig inhalen in vergelijking met een circuit als Singapore. De penalty voor het vervangen van de bak is 5 plaatsen.

Startopstelling GP België

