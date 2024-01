Wie gaat 4 miljoen lappen voor deze ongebruikelijke Centenario?

Een Lamborghini Centenario in een ongebruikelijk kleurtje, deze op een veiling is miljoenen waard.

Met een oplage van slechts 20 stuks is de Lamborghini Centenario Roadster al een zeldzaam apparaat. Eentje in het wild tegenkomen, die kans is heel klein. Oneerbiedig gezegd is het een verbouwde Aventador. Dezelfde V12 ligt achterin en het geluid komt uit de uitlaten. Je moet een blinde niet het verschil vragen tussen een Aventador en een Centenario.

Lamborghini Centenario veiling

Een bodykit of niet: de Centenario is een gelimiteerde Lamborghini en dat betekent dat ze simpelweg heel veel centjes waard zijn. Veilinghuis RM Sotheby’s krijgt de kans om een Lamborghini Centenario Roadster aan te bieden in een ongebruikelijke kleur. Je ziet ze regelmatig online voorbijkomen in het zwart of grijs. Dan is Rosso Efesto met een Nero Ade Alcantara interieur en Rosso Alala details een leuke verrassing.

De Centenario werd gebouwd als coupé en als roadster. Van elk 20 stuks. Alleen de meest trouwe klanten van Lamborghini kregen de uitnodiging om er eentje te kopen. Gewone stervelingen hebben op de tweedehandsmarkt voor het eerst de kans een Centenario te bemachtigen.

In vergelijking met een Aventador heeft Lamborghini wel wat moeite gedaan de V12 iets spectaculairder te maken. Met een vermogen van 770 pk is het een toename van 20 pk in vergelijking met de Aventador SV, waar de Centenario destijds op gebaseerd was.

Een echt collectors item dus. Het zal je dan ook niet verrassen dat er met deze Lamborghini Centenario Roadster slechts 71 kilometer is gereden. Kortom, de supercar heeft eigenlijk alleen maar stilgestaan sinds 2018. RM Sotheby’s verwacht een opbrengst tussen de drie en vier miljoen euro voor dit exemplaar. De veiling is eind januari.