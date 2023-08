M3 CSL staat stil in parkeergarage met 59 km op de klok

Wat voor mysterieuze dingen gebeuren hier? Deze M3 CSL staat al jaren stil in een parkeergarage.

De BMW M3 CSL is een van de meest iconische sportwagens van BMW. Het was een auto waarbij ze bijna alles perfect voor elkaar kregen. Geweldige wegligging, die briljante motor en een heerlijk laag gewicht. De enige twee smetjes zijn de knakige SMG bak en de zwaar ondermaatse remmen. Gelukkig zijn er bedrijven die een handbak conversie doen en een setje Brembo GT-remmen is zo gefixt.

Maar dat is om ‘m helemaal af te maken. In principe is de auto verder al briljant van zichzelf en kun je er met de standaard bak en remmen meer dan genoeg plezier aan beleven.

We snappen dat je dit niet kiest om er dagelijks mee te gaan rijden, maar wat er in dit geval is gebeurd, kunnen we wel een schande noemen!

M3 CSL staat stil in parkaargarage

Althans, als we beter weten wat er aan de hand is. Want dat is een beetje het probleem. Er staat in hartje London in een parkeergarage een BMW M3 CSL in een parkeergarage. Tot zover niets bijzonders, in London stikt het van de toffe auto’s. Daarom zijn we een bepaalde Autoblog-redacteur geregeld ‘kwijt’ en blijkt ‘ie met een fotocamera door de straten van Londen te struinen.

Deze M3 werd in 2004 nieuw verkocht aan zakenman die ‘m naar Londen reed en 59 kilometer op de klok heeft gezet. En dan gewoon een normale parkeergarage, eentje die open is en toegankelijk voor iedereen. Sindsdien is de auto niet meer van zijn plaats afgeweest. In de tussentijd heeft de auto geen onderhoud gehad. De auto is dan ook niet APK-gekeurd (of MOT zoals ze dat in het Verenigd Koninkrijk noemen).

Schade

De auto is voorzien van enkele schadeplekken die een auto oploopt die in een parkeergarage staat. Je zou in principe jouw auto er ook naast kunnen openen. Dus de auto is voorzien van de nodige krassen, schaafplekken en zelfs de achterbumper hangt er half af. In de comments op Facebook zijn er sommigen die beweren dat de auto wel degelijk wat kilometers heeft gereden het eerste jaar. Een KaSio-rapport (onderhoudsrapport historie van BMW) zou wonderen doen.

Feit blijft dat de auto dus sowieso minimaal 18 jaar stof staat te verzamelen in een publieke parkeergarage in hartje Londen. En dat is zonde.

Fotocredits: Motorchives

Check hieronder onze rijtest met de BMW M3 CSL en HOOR dat inlaatgeluid!

Ook zochten we al een keer voor je uit hoe een vergelijking tussen een M4 CSL en e46 M3 CSL uitpakt.

